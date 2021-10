Buchungsrekord trotz Pandemie – Jetzt können die Kids wieder ins Skilager Im letzten Winter waren sie verboten, jetzt herrscht an den Schulen wieder Grossandrang auf Schneesportcamps. Ein Lehrer erklärt, welche Corona-Regeln beim Lagerplausch gelten. Nadja Pastega

«Das Nachholbedürfnis ist riesig»: Schülerinnen und Schüler können sich wieder über Schneesportcamps freuen. Foto: Jürg Müller (Keystone)

Die Schulen zieht es wieder in die Berge. Bis Ende Oktober wurden bereits 287 Klassencamps über die Schweizer Schneesportinitiative Go Snow gebucht, das sind 68 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 – und so viele wie noch nie. 13’811 Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Leitungspersonen stehen auf den Teilnehmerlisten. Und es gehen weiter Buchungen ein.

«Das Nachholbedürfnis ist riesig», sagt Ole Rauch, Geschäftsführer bei Go Snow, einer Non-Profit-Organisation von Bund, Kantonen, Tourismus- und Sportvertretern, die Schulen bei der Organisation von Schneesportlagern unterstützt. «Viele Lehrerinnen und Lehrer sagen: Wir müssen endlich wieder raus aus dem Schulzimmer.»