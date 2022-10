Darian Males im Interview – «Jetzt klappen Dinge, die vorher nicht geklappt haben» Darian Males verrät im Interview, wie ein Gespräch mit Trainer Alex Frei zu seiner aktuellen Form geführt hat und warum es wichtig ist, den Kopf zu heben. Tilman Pauls

Darian Males während des Cupspiels gegen den FC Allschwil, bei dem ihm drei Treffer gelingen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Darian Males ist gut gelaunt, als er am Montag das Mediencenter betritt. Und warum auch nicht? Am Tag zuvor hat er gegen Winterthur alle drei Tore des FC Basel vorbereitet und befindet sich auch sonst in seiner wohl besten Phase, seit er im Februar 2021 in die Schweiz zurückgekehrt ist.