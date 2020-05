Soll und Haben – Kolumne – Jetzt ist Vernunft gefragt Nach der Corona-Krise muss die Sicherung des Bestehenden an die Stelle des Ausbaus von Sozialleistungen treten. Meinung Barbara Gutzwiller

Dank Überbrückungskrediten und Kurzarbeitsentschädigungen wurden für viele KMU wie dieses Unternehmen für Autoersatzteile in Dietlikon die Folgen der Corona-Krise gemildert. Foto: Thomas Burla



In den vergangenen Wochen hat der Bundesrat Beiträge in Milliardenhöhe gesprochen, um den Corona-bedingten wirtschaftlichen Einbruch in der Schweiz zu dämpfen. Das Parlament ist ihm während der ausserordentlichen Session gefolgt und hat Zusagen in Höhe von rund 57 Milliarden Franken genehmigt. Damit können hauptsächlich Überbrückungskredite für KMU, aber auch Kurzarbeitsentschädigungen (KAE), Erwerbsersatz für Selbstständigerwerbende, der Einkauf von Schutzmasken und Medikamenten sowie Unterstützungsmassnahmen für die Luftfahrt, den Sport und die Kultur finanziert werden.

Glücklicherweise wurde darauf verzichtet, Unternehmen, die KAE in Anspruch nehmen, ein Dividendenverbot von zwei Jahren aufzuerlegen. Mit der KAE steht uns ein bewährtes Instrument zur Arbeitsplatzsicherung zur Verfügung. Es handelt sich dabei nicht um eine Subvention, sondern um eine Versicherung, die durch Arbeitgeber und -nehmer finanziert wird.

Die systemfremde Verknüpfung von KAE und Dividendenzahlungsverbot hätte sich mit Sicherheit kontraproduktiv ausgewirkt. Nicht nur wäre die Beschaffung von neuem Risikokapital für die Unternehmen viel schwieriger geworden, sondern es hätten auch viele KMU-Inhaber und Rentner, die ihr Leben wesentlich mittels Dividendeneinkommen finanzieren, darunter gelitten. Von den Auswirkungen auf die erste und die zweite Säule ganz zu schweigen. Vor allem aber hätten wohl viele Firmen in einer schwierigen Lage auf KAE verzichtet und gefährdete Arbeitsverhältnisse einfach aufgelöst.

1,9 Millionen Menschen in Kurzarbeit

Gemäss den aktuellen Zahlen des Seco (Stand 8. Mai 2020) sind inzwischen 37 Prozent der Beschäftigten in der Schweiz von Kurzarbeit betroffen, was 1,9 Millionen Personen entspricht. Zwar steigen die Arbeitslosenzahlen langsam an; eine grosse Entlassungswelle ist bisher aber ausgeblieben. Das spricht dafür, dass die Unternehmen einigermassen zuversichtlich sind und auf die Erholung der Wirtschaft setzen.

Noch ist unbekannt, wie viel uns die Abfederung des wirtschaftlichen Schadens und die Ankurbelung der Wirtschaft schliesslich kosten werden. Schon heute erreichen die Schätzungen 100 Milliarden Franken, und es wird immer deutlicher, wie gravierend sich die Krise auf die Einnahmen des Bundes und die Altersvorsorgewerke auswirkt: Steigt die Anzahl der Arbeitslosen, sinken die Lohnbeiträge. Darunter leiden die erste und die zweite Säule.

Bei sinkenden Mehrwertsteuereinnahmen wegen sinkenden Konsums schrumpfen die Einnahmen der AHV zusätzlich. Eine echte Sanierung dieser Versicherung ohne Tabus wird dadurch noch dringender, als sie es schon vor Ausbruch der Corona-Krise war. Die Angleichung des Rentenalters von Frauen und Männern und ein höheres Rentenalter für beide Geschlechter mit massvollen Übergangslösungen müssen dabei im Zentrum stehen.

Kein Spielraum für teure Forderungen

Generell muss jetzt die Sicherung des Bestehenden an die Stelle des Ausbaus von Sozialleistungen treten. Spielraum für zusätzliche Forderungen, wie beispielsweise die Überbrückungsleistungen für ältere Ausgesteuerte oder bezahlte Elternzeit, ist ebenso wenig vorhanden wie für die Entschädigung von sogenanntem Care-Urlaub. Auch ein gesetzlicher Mindestlohn, wie er zurzeit in Basel-Stadt verlangt wird, ist grundsätzlich der falsche Weg – vor allem, weil dadurch die gerade jetzt besonders wichtige Flexibilität der Unternehmen eingeschränkt würde.

Ausserdem geht es jetzt auch um Solidarität. Dass Bundesangestellte ihre Ferien kurzfristig verschieben dürfen, nur weil während der Corona-Krise «das Reisen erschwert» ist, lässt sich beispielsweise kaum nachvollziehen. In der Privatwirtschaft ist das jedenfalls nicht möglich. Schliesslich möchten die Firmen ihre Angestellten vor Ort haben, wenn die Wirtschaft aus der verordneten Ruhephase wieder erwacht und anzieht. Aber auch die Post sollte jetzt keine Geschenke machen, denn die Verdoppelung des bezahlten Vaterschaftsurlaubs auf vier Wochen (neben dem Mutterschaftsurlaub von 18 Wochen) wird bei den Steuerzahlern kaum auf grosse Zustimmung stossen.