Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz – Jetzt ist es definitiv: BVB-Einfachhaltestellen kommen Mitte Dezember Aufs Tram warten und zu weit vorne oder hinten stehen. Diese Problematik gibt es in Basel an fünf zentralen Haltestellen. Mit dem Fahrplanwechsel ändert sich das.

Die Einfachhaltestellen in der Testphase. Archivbild: BVB

Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2021 werden im Kanton Basel-Stadt fünf stark frequentiere Tram-Doppelhaltestellen in Einfachhaltestellen umgewandelt. Von der Massnahme betroffen sind die Haltestellen Marktplatz, Barfüsserplatz, Bankverein, Heuwaage und Aeschenplatz.

Die Umwandlung der Haltestellen erfolge ab nächster Woche vorerst mit Markierungen und kleineren baulichen Massnahmen, teilte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mit. Im Zuge der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes würden die Haltestellen zwischen 2023 und 2030 definitiv zu Einfachhaltestellen umgebaut.

So wird bei der Haltestelle Bankverein die Fahrbahn zwischen den Geschäften und der Haltestelle in Fahrtrichtung Aeschenplatz aufgehoben, damit die Fahrgäste bequemer aus dem Tram aussteigen können. In Fahrtrichtung Barfüsserplatz wird die Haltestelle verbreitert. Aus Platzgründen verschwinden die Veloparkplätze bei der UBS vorübergehend. Neu stehen im oberen Teil der Freien Strasse Parkplätze zur Verfügung.

Bei der Haltestelle Heuwaage wird die schmale Insel in Fahrtrichtung Theater verbreitert. Dies erlaube neu den Einsatz der Klapprampe für mobilitätseingeschränkte Personen und biete den Fahrgästen generell mehr Platz, heisst es im Communiqué.

Absenkungen beim Barfüsserplatz

Zudem werden beim Barfüsserplatz in Richtung Falknerstrasse im Frühling 2022 Absenkungen realisiert, damit die Fahrgäste die Haltestelle einfacher verlassen und die Strasse überqueren können. Bei der Haltestelle Marktplatz in Fahrtrichtung Schifflände wird das Wartehäuschen in Richtung Barfüsserplatz versetzt.

Bei der Haltestelle Aeschenplatz sind keine baulichen Massnahmen notwendig.

Die Basler Regierung hatte vor zwei Jahren entschieden, die bei Trampassagieren unbeliebten Doppelhaltestellen aufzuheben und in Einfachhaltestellen umzuwandeln. Dies nach einem einmonatigen Betriebstest im Januar 2019 an drei stark frequentierten Innerstadt-Doppelhaltestellen (Bankverein, Barfüsserplatz und Marktplatz). An Doppelhaltestellen können zwei Trams hintereinander halten, was das Umsteigen mitunter hektisch und auf engen Perrons gefährlich macht.

In den kommenden Jahren sollen die heutigen Doppelhaltestellen mit hohen Haltekanten gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes umgebaut werden. Am Aeschenplatz Richtung Bahnhof SBB wird dies voraussichtlich in den Jahren 2022 bis 2023 der Fall sein, am Marktplatz von 2023 bis 2024, am Bankverein von 2024 bis 2025, an der Heuwaage von 2024 bis 2027 und am Barfüsserplatz von 2028 bis 2030.

