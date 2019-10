Jetzt ist das Les Trois Rois auch das Beste in Europa

Jetzt hat das Grand Hotel Les Trois Rois eine weitere Auszeichnung: Dem 5-Stern-Hotel wurde in Paris der «Grand Prix of the Best Resort in Europe» verliehen. Die Jury des 2003 ins Leben gerufenen Prix Villégiature setzt sich aus 23 renommierten Journalisten zusammen, welche jedes Jahr die schönsten Hotels in Europa, Asien, Afrika und im Mittleren Osten in unterschiedlichen Kategorien küren: Darunter sind unter anderen Vertreter von «Harper’s Bazaar», «Vogue» und «Le Figaro Magazine».