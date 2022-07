Nach dem Aus für Pyros am 1. August – «Jetzt ist dann mal gut mit Verboten!» Hanspeter Krieg, Betreiber des Berner Kultladens Knall Fred, sagt, was er von den Angriffen auf die Feuerwerksbranche hält – und warum er die Debatte scheinheilig findet.

Nadja Pastega

Hanspeter Krieg mit einer Feuerwerksbatterie in seinem Laden «Knall Fred» an der Monbijoustrasse in Bern. Foto: Fabian Hugo

«Was für andere Krach ist, klingt für mich wie Musik. Manche finden, das lärmt und stinkt, ich finde ein Pyro-Ballett am Himmel wunderbar. Jetzt wurden Feuerwerke am 1. August landauf, landab verboten. Klar, man kann keine Raketen oder Vulkane abfeuern, wenn es so trocken ist wie zum Beispiel in Frankreich. Dort war ich vor zwei Wochen, man durfte nicht mal eine Zigarette auf dem Boden auslöschen, weil ein Funke einen Brand entfachen könnte. Solche Verhältnisse haben wir in der Schweiz nicht. Die Wälder sind grün! Die Wiesen sind grün!