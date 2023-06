Der Blick geht nach oben: Beat Jans bei der Eröffnung der Herbstmesse im Oktober 2022. Foto: Pino Covino

Wie gross war der Katzenjammer am 7. Dezember 2022 in und um Basel. Eva Herzog war als Topkandidatin ins Rennen der Bundesratswahl gestiegen – und erlitt eine bittere Pleite. Stattdessen jubelte der Jura mit Elisabeth Baume-Schneider.

Ein halbes Jahr später geht unter der Bundeshauskuppel erneut eine Tür auf. Ziemlich überraschend hat Alain Berset seinen Rückzug auf Ende Jahr verkündet. Das könnte sich für unsere Stadt am Rheinknie als Glücksfall entpuppen – jetzt ist Basel an der Reihe!

Mit Beat Jans steht ein Topmann bereit. Der 58-Jährige ist ein Schlachtross auf der politischen Bühne und ein geschickter Stratege hinter den Kulissen – nach zehn Jahren Nationalrat – mit einem beachtlichen Netzwerk.

Man muss die Herzen der Menschen erobern

Doch gerade die Nichtwahl von Eva Herzog hat gezeigt: Mit Dossierkompetenz allein gewinnt man keine grossen Wahlen. Vielmehr muss man die Herzen der Menschen erobern, volksnah und authentisch argumentieren.

Im Februar 2021 hat Jans in Basel das Präsidialdepartement übernommen. In den Augen vieler wird in diesem Schnittstellendepartement in erster Linie Geld verbrannt – es steht exemplarisch für einen aufgeblähten Staatsapparat, in dem die Anzahl Beamter dreimal so schnell wächst wie die Bevölkerung. Viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sehen darin keinen Sinn; sogar eine Volksabstimmung, welche die Abschaffung des Departements vorsah, musste Jans im letzten September über sich ergehen lassen.

Pläne, die ihn in der Regierung als neue «Klima-Lokomotive» vorsahen, um das Departement aufzuwerten, scheiterten kläglich.

Seinem guten Image schadete dies nicht. Jans ist vielleicht nicht der gleich geschickte Menschenfänger wie Baume-Schneider, aber wenn es darum geht, in Bern urbane Städtepolitik durchzubringen, ist er ein Volltreffer im momentan ländlich besetzten Gremium.

Für eine Stadt wie Basel, in der ein Grossteil der Bevölkerung stets das Gefühl hat, in Bern regelmässig zu kurz zu kommen, wäre dies enorm wichtig. Beat Jans muss zunächst nur Ja sagen zu einer Kandidatur – und die Chance, 49 Jahre nach dem Sozialdemokraten Hans-Peter Tschudi wieder einen Basler Vertreter in der Schweizer Polit-Königsklasse zu haben, ist sehr, sehr gross.

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

