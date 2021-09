Glosse zu Tieren im Film – Jetzt ist aber genug mit Schafen! Im Kino gibt es eine massive Überpopulation an Böcken und Lämmern. Nur Wölfe sind weit und breit keine in Sicht. Meinung Matthias Lerf

Schafe können treuherzig in die Kamera schauen. Sie sind beeindruckend, wenn sie als Herde auftreten. Tragen sie Hörner, kann das – je nach Grösse und Windung – bedrohlich oder auch lächerlich wirken. Wunderbar, auch im Kino. Nur, jetzt ist genug davon, ich kann sie nicht mehr sehen.

Seit im Jahr 2015 der Film «Rams» mit Erfolg zwei sture Böcke von Brüdern ins Zentrum stellte, die sich wegen ihrer Schafherde zusammenraufen mussten, haben isländische Filme Konjunktur. Und in jedem, wirklich jedem schaut irgendwann mal auch ein Schaf vorbei.

Mehr Schafe als Menschen in Island

Gut, das ist vielleicht normal, in Island gibt es 1,5-mal mehr Schafe als Menschen. Aber auch in der Schweiz – rund ein Schaf auf 25 Einwohner – erscheinen mindestens im Jahresrhythmus Filme über die Tiere: Schafe im Winter, Schafe auf der Alp, Schafe als Allegorie.

Am Festival von Locarno habe ich mich mit dem isländischen Filmemacher und Fussballtorwart Hannes Thór Halldórsson über das Phänomen unterhalten. Aber da war ich an den Falschen bzw. Richtigen geraten: «Ich habe mir geschworen, dass ich in meiner gesamten Karriere niemals einen Film mit einem Schaf drehen werde», sagte er mir. Und tatsächlich, sein Film «Cop Secret» ist ein städtischer Krimi mit Schiessereien, schwulen Polizisten und coolen Sprüchen. Wohltuend anders.

Jetzt sind wir also auf dem Weg zur Besserung, denke ich. Und blättere das ZFF-Programmheft durch. Was finde ich dort? «Lamb», einen isländischen Spielfilm im Wettbewerb. Das ist doppelt blöd für mich, denn erstens geht es darin tatsächlich erneut um ein Lamm (es wird von Menschen adoptiert). Aber zweitens ist es ein verdammt guter Film, überraschend und neu, ich habe ihn in Cannes gesehen.

Darum also folgender Vorschlag: Jetzt noch «Lamb» schauen. Und dann mindestens zehn Filme über Wölfe, bevor wieder ein Schaf auf die Leinwand kommt.

Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. @MatthiasLerf

