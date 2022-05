Neubau in der Ermitage Arlesheim – Jetzt hat der englische Garten wieder seine Sophienruhe Die neu eröffnete Laube soll zum Verweilen und Innehalten einladen. Sie ist von einem historischen Vorbild an derselben Stelle inspiriert. Simon Bordier

Sicht auf Weiher und Burghügel: Die neu eröffnete Sophienruhe in Arlesheim. Foto: PD

Der grösste englische Landschaftsgarten der Schweiz, die Ermitage in Arlesheim, ist wieder um eine Attraktion reicher. Diese Woche sei die neue Sophienruhe beim mittleren Weiher eröffnet worden, teilt der Verein Freunde der Ermitage in einem Communiqué mit.

Es handelt sich um eine Gartenlaube, die als Aussichts- und Rückzugsort dienen soll. Eine Steinbank biete eine Sitzgelegenheit zum Verweilen und gewähre freie Sicht über den Weiher und auf den Burghügel Birseck, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Moderne Interpretation

Vor mehr als 200 Jahren war an der Stelle schon einmal eine solche «Hütte der Einsamkeit» in Form eines klassizistischen Tempels errichtet worden. Der Bau wurde später nach Sophie von Andlau-Schackmin «Sophienruhe» benannt. Sophie von Andlau-Schackmin war die Gattin von Conrad von Andlau, dessen Mutter wiederum Ende des 18. Jahrhunderts zu den Auftraggebern des Landschaftsgartens gehörte. 1947 wurde die historische Sophienruhe entfernt. (Lesen Sie hier, wie die BaZ spirituell Neugierige in der Ermitage begleitet.)

Der jetzt eröffnete Bau wird als moderne Interpretation der ursprünglichen Anlage verstanden. Das Projekt sei durch Gönner und Gönnerinnen sowie mittels Benefizveranstaltungen finanziert worden, schreibt der Freundesverein. Für die Umsetzung zeichnet das Architekturbüro Flubacher Nyfeler Partner Architekten verantwortlich, das zugleich als Sponsor figuriert.

