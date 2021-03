Bitterböse Queen-Meghan-Karikatur – Jetzt hassen auf einmal alle «Charlie Hebdo» Das Satiremagazin zeigt die englische Königin als dämonische Weisse, unter deren Knie der dunkelhäutige Adel stirbt. Die Zeichnung hat eine Welle der Empörung ausgelöst – aber wurde sie auch verstanden? Simon Bordier

Warum hat Meghan den Buckingham-Palast verlassen? «Weil ich nicht mehr atmen konnte», antwortet Meghan gemäss «Charlie Hebdo». Illustration: Charlie Hebdo/Foto: Simon Bordier

Die «New York Times» druckt aus Rücksicht vor Minderheiten keine Karikaturen zu Politik mehr, «Le Monde» will seine Zeichnungen künftig von dem politisch sensibilisierten Kollektiv Cartooning for Peace anfertigen lassen, doch «Charlie Hebdo» kennt kein Pardon: Die französische Satirezeitschrift, die vor sechs Jahren Ziel eines islamistischen Anschlags wurde, publiziert noch immer Mohammed-Karikaturen. Zudem zeigt sie den türkischen Präsidenten Erdogan als Sexgrüsel, Katholiken in Analstellung und – in der jüngsten Ausgabe – die englische Queen in dominanter Pose über einer bitter leidenden Meghan Markle.