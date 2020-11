Der ursprüngliche Vorschlag des Verwaltungsrates zur Kapitalerhöhung hätte es Basel-Stadt erlaubt, das 30-Millionen-Darlehen zu einem absurd überrissenen Wert zu wandeln, nämlich zu 10.50 pro Aktie statt zu eher korrekten 30, welche dem effektiven Wert des Darlehens aufgrund der Konditionen entsprochen hätten, sprich 50 Prozent des Nominalwertes. Basel-Stadt wollte sich Aktien respektive Stimmen beschaffen, ohne einen Franken zur Rekapitalisierung beizusteuern. Jetzt haben wir einen Mittelweg festgelegt, wobei Basel-Stadt für den nicht gewandelten Teil Verzicht erklären wird. Zudem kann jetzt jeder Aktionär zu denselben Konditionen Aktien beziehen wie Herr Murdoch, wenn er bereit ist, entsprechend seinem Anteil ebenfalls Kapital einzuschiessen. Mindestens so wichtig ist die klar definierte zukünftige Besetzung des Verwaltungsrates mit Kompetenzen, welche die MCH Group dringend braucht.

Basel-Stadt beteiligt sich auch mit fünf Millionen Franken an der Sanierung und kann trotz der grossen Verwässerung zusammen mit den anderen Aktionären der öffentlichen Hand eine Drittelsbeteiligung halten. Das Darlehen über 30 Millionen muss allerdings dafür eingesetzt respektive der Rest ausgebucht werden. Aus unserer Berechnung ergibt sich für die öffentliche Hand zum heutigen Kurs ein «verpasster» Wert von 20 bis 25 Millionen, weil sie sich nicht entsprechend ihrem Anteil an der Sanierung mit liquiden Mitteln beteiligt.

Für den Zürcher Vermögensverwalter Erhard Lee (59) sind Finanzanlagen seit 1979 seine Welt. Von 1992 bis 1994 leitete er den Bereich Handel und Analyse der BZ Bank Zürich. Von 1996 bis 2001 war er Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der Vermögensverwaltungsfirma Actieninvest in Zürich. Er ist Alleininhaber der AMG Analysen & Anlagen und hat den ersten eigenen Anlagefonds AMG Substanzwerte Schweiz lanciert. Seit mehr als einem Jahrzehnt hält Lee beim Messekonzern MCH Group das grösste Paket eines privaten Investors. (kt)

Welche Konsequenzen hat der Deal für Murdoch?

Murdoch kommt zu sehr günstigen Konditionen (10 Franken pro Aktie plus Kosten für einen Teil der Bezugsrechte) zu einer bedeutenden Beteiligung an der MCH. Er erhält die Bezugsrechte der öffentlichen Hand kostenlos geschenkt. Er nimmt aber auch das unternehmerische Risiko auf sich, bis zu 70 Millionen Franken in ein virusbedingt sehr schwieriges Geschäft einzubringen.