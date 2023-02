Patrick Dippel folgt auf Max Legath – Jetzt gibts beim FCB auch Fragen zur Chefscout-Position Die Basler verpflichten mit Patrick Dippel einen neuen Chefscout. Währenddessen erscheint die Trennung von dessen Vorgänger Max Legath in einem anderen Licht. Tilman Pauls

Heiko Vogel während der Reise des FC Basel nach Trabzon. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Am Flughafen von Trabzon hat der Sportdirektor und Interimstrainer des FC Basel, Heiko Vogel, am Freitag nicht nur über das 0:1 seines Teams geredet. Über dieses emotionale Spiel, das im Schatten des Erdbebens in der Türkei stand. Sondern er sprach ebenso – und das ist leider auch der Fussball, bei dem es immer direkt und gnadenlos weitergeht – bereits über das nächste Spiel und die noch immer offenen Fragen.