Ein Stand ist erlaubt – Jetzt gibt es wieder frisches Obst und Gemüse zu kaufen Der Weg in die Normalität der Einkaufswelten ist zwar noch weit. Ab Mittwoch darf jedoch wieder ein Händler pro Tag auf dem Marktplatz seinen Stand betreiben.

Wieder auf dem Markt in Basel erhältlich: Gemüse und Früchte, Frischwaren und Selbstgebackenes. Esther Michel

Ab Mittwoch gibt es wieder Frischprodukte auf Quartiermärkten. Dabei darf aber jeweils nur ein Stand pro Standort platziert werden. Den Anfang macht auf dem Wettsteinmarkt die Familie Hagin aus Weil am Rhein, die zwischen 15 und 19 Uhr Produkte von ihrem Hof anbietet. Jeweils ein regionaler Anbieter wird auch ab Mittwoch frisches Gemüse und Obst auf dem Marktplatz verkaufen, dies von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 14 Uhr sowie freitags und samstags zwischen 7 und 18 Uhr.

Andere Märkte folgen: Auf dem Matthäusmarkt und dem Märt am Tellplatz bietet ab kommenden Samstag je ein Händler seine Produkte an (8 bis 13 Uhr) und, ebenfalls samstags, auch auf dem Vogesenplatz (9 bis 14 Uhr). Verkaufsstände gibt es seit längerem auf dem Claraplatz und bei der Markthalle. Bei den anderen Märkten laufen Abklärungen, so Sabine Horvath, Abteilungsleiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing.

Das Marktverbot gelte zwar nach wie vor, dies mindestens bis zum 19. April, betont Horvath. «Es gibt nun aber die Möglichkeit, einzelne Frischwarenanbieter zu platzieren und sie den Lebensmittelgeschäften gleichzustellen.»

Gemeinsames Vorgehen

Eine entsprechende Anpassung wäre bereits ab dem 21. März 2020 möglich gewesen. An diesem Tag publizierte der Bundesrat auf der Homepage des BAG drei erläuternde Berichte zur Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Dort ist klar definiert, dass Lebensmittelstände auf dem Markt als Lebensmittelgeschäfte gelten und somit vom Verkaufsverbot ausgenommen sind, solange die Vorschriften hinsichtlich Social Distancing eingehalten werden.

Gemüse- und Früchteproduzenten, die auf verschiedenen Märkten in der West- und Deutschschweiz tätig sind, begannen sich daraufhin zu vernetzen und gegen «die Diskriminierung und Ungleichbehandlung mit den Grossverteilern» zu wehren. Sie forderten, dass die Direktvermarktung via Lebensmittelmärkte wieder aufgenommen wird.

In ihrer Medienmitteilung vom 3. April schrieben sie: «Wir ermutigen die Bauern- und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Einzelhändler, sich unserem Netzwerk anzuschliessen und die Kantone aufzufordern, die Weisungen des Bundesrates rasch umzusetzen, damit die lokalen Bauern und Bäuerinnen die Bevölkerung mit gesunden, regionalen Produkten versorgen können.» Dem Netzwerk gehören unter anderem Uniterre an, Slow Food und Semaine du Goût, Grassrooted und das Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne.

Dass nun Gemüse- und Früchteproduzenten ihre Produkte im öffentlichen Raum mit einzelnen Ständen – und dies nicht nur in Basel – verkaufen dürfen, ist das Verdienst dieses Netzwerks, jedoch auch der zuständigen kantonalen Behörden. Es habe, so Horvath, Zeit gebraucht, mit den Marktteilnehmenden abzuklären, ob das Interesse vorhanden sei, «alleine auf dem Marktplatz oder in den Quartieren einzelne Stände zu platzieren», so Horvath.

Einvernehmliche Aufgabenteilung

Das Angebot von Frischprodukten durch einzelne Anbieter auf den Märkten – das riecht nach Konfliktstoff unter den Anbietern. Horvath winkt ab: Wer seine Stände aufbauen und seine Produkte verkaufen darf, sei «sehr einvernehmlich und in guter Absprache erfolgt». Die Märkte haben sich dabei selbst untereinander abgesprochen, wer an welchem Tag seine Produkte anbieten kann.

Mittlerweile bieten zahlreiche Gemüse- und Früchteproduzenten, aber auch Produzenten anderer Produkte ihre Ware per Hauslieferdienst an. Diese Dienste werden weitergeführt, was die Vergaben erleichtert. Deshalb kommt es bei der Verteilung der einzelnen Stände offenbar zu keinem Gerangel. Dies bestätigt Martin Lüchinger, Co-Präsident des Wettsteinmarktes: Die Familie Hagin verkauft ihre Produkte auf dem Markt; mit einem zweiten Anbieter «haben wir eine Depotlösung organisiert, wo die Kunden ihre Einkäufe abholen können». Und auf dem Matthäusmarkt wurde ein Rotationssystem installiert.

Social Distancing gilt selbstverständlich auch für Marktstände. «Die Betreiber sind verpflichtet, die entsprechenden Vorgaben umzusetzen», so Horvath. Die Leute seien in der Zwischenzeit jedoch geübt, die Regeln einzuhalten.