Basel schlägt St. Gallen 3:2 – Jetzt gewinnt der FCB sogar gegen die «Mentalitätsmonster» Die Basler besiegen St. Gallen zum achten Mal in den letzten neun Spielen. Die Ostschweizer durchleben zum ersten Mal eine kleine Schwächephase.

Basels Stürmer Bradley Fink erzielt mit einem ersten Ballkontakt das entscheidende 3:2 gegen den FC St. Gallen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Spätestens nach knapp einer halben Stunde ist Peter Zeidler auf Betriebstemperatur, allerspätestens. Der Trainer des FC St. Gallen steht ungläubig am Spielfeldrand und will nicht akzeptieren, dass sein Spieler Basil Stillhart gerade die Rote Karte gesehen hat. Notbremse. Zeidler tobt und beruhigt gleichzeitig die Menschen um sich herum. Alles auf einmal.

37 Minuten sind erst gespielt, aber die Partie zwischen dem FC Basel und dem FC St. Gallen hat da im Grunde schon genügend Höhepunkte für die vollen 90 Minuten geliefert: Die Gäste gehen nach sechs Minuten in Führung, Jérémy Guillemenot. Nach 15 Minuten gleicht Zeki Amdouni aus, zwei Minuten später ist es wieder der Stürmer, dessen Schuss vom Pfosten an den Rücken von Lawrence Ati Zigi springt und dann ins Tor.

Es ist offenbar nicht möglich, dass diese beiden Mannschaften ein ödes 0:0 auf den Rasen legen können, wenn sie aufeinandertreffen. Es widerspricht der spielerischen Ausrichtung beider Trainer.

«Es ist schon ein bisschen schade, dass wir ohne Punkte zurück in die Ostschweiz fahren müssen», sagt Zeidler ganz am Ende des Abends, «aber das Leben geht weiter.» Er weiss: Eine Niederlage beim FC Basel mit einem Spieler weniger, das ist schon anderen passiert. Und auch sein Gegenüber, Alex Frei, ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Auch wenn das nach einem Sieg natürlich ziemlich einfach ist.

Alex Frei und Peter Zeidler begrüssen sich vor einem Spiel, das einige Unterhaltung bietet. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

In den ersten Wochen der Saison hat sich sein FC Basel geradezu durch die Super League geschleppt. Doch jetzt haben die Basler acht ihrer letzten neun Spiele gewonnen und stehen in der Tabelle – zumindest für eine Nacht – nur noch fünf Punkte hinter dem Tabellenführer aus Bern. Weil sie auch Spiele gewinnen, die sie vor einigen Wochen noch nicht gewonnen hätten.

Die Partie gegen St. Gallen darf als jüngster Beweise dafür gelten. Klar spielt es dem FCB in die Karten, dass die Gäste fast eine Stunde in Unterzahl agieren. Aber man kennt die St. Galler ja. Frei rechnet am Ende des Abends vor, dass nach einem Platzverweis die zehn restlichen «Mentalitätsmonster» aus dem Osten jeweils zehn Prozent mehr geben und den Platzverweis damit kompensieren.

Görtler mit dem Nachschuss

Ganz geht diese Rechnung natürlich nicht auf. Und trotzdem hat Frei recht, denn seine Spieler lassen trotz Führung und Überzahl nach der Pause nach. Die St. Galler kommen nach ihren Wechseln besser in die Partie. Und es ist nicht unverdient, dass sie nach einem Penalty-Nachschuss von Lukas Görtler das 2:2 erzielen. «Niemand in Basel wäre durchgedreht, wenn wir einen Punkt hier mitnehmen», sagt Zeidler.

Der FCB aus der ersten Saisonphase hätte auf diesen Ausgleich wohl keine Antwort mehr parat gehabt. Oder hätte am Ende gar verloren. Aber inzwischen ist es so, dass ein Spieler wie Bradley Fink eingewechselt wird und nur Sekunden später mit dem ersten Ballkontakt den Siegtreffer erzielt.

Während die Basler sich in der Tabelle also langsam weiter nach oben siegen, erleben nun die Ostschweiz eine kleine Schwächephase: Zum ersten Mal verlieren sie in der Liga zwei Partien hintereinander. Und am nächsten Samstag kommt es gleich zum nächsten Spiel, das niemanden kaltlässt: Dann empfangen sie in St. Gallen die Young Boys aus Bern.

