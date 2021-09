Migros gründet «Fleischlabor» – Jetzt gehts um die Wurst der Zukunft Im zürcherischen Kemptthal wird bald im grossen Stil an Ersatzprodukten für Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte geforscht. Was versprechen sich die drei Partner davon? Eine Einordnung. Edith Hollenstein

Laborkulturen, die so schmecken und in der Textur ähnlich sind wie Fleisch: Daran wird seit mehreren Jahren intensiv geforscht. Foto: Keystone

In Kemptthal bei Zürich, dort wo früher Maggi-Suppen hergestellt wurden, soll ab nächstem Jahr an künstlichem Fleisch getüftelt werden. In einem Labor sollen Forscherinnen und Forscher Ersatzprodukte für herkömmliches Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte sowie weitere Alternativen auf pflanzlicher Basis entwickeln.

Die Erwartungen sind hoch, denn Migros, Givaudan und Bühler wollen dafür ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Was dürfen Konsumentinnen und Konsumenten davon erwarten? Drei Fragen, drei Antworten:

Fliegt tierisches Fleisch irgendwann aus dem Sortiment?

Kaum, aber: Fleischersatzprodukte sind im Trend. Wer sich um das Tierwohl, Antibiotikaresistenzen oder ums Klima sorgt, überdenkt seinen eigenen Fleischkonsum. Und unweigerlich stellt sich die Frage, auf welchem anderen Weg man möglichst genussvoll zu genügend Proteinen kommen kann.

Darum ist bei Migros und Coop die Nachfrage nach Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Dieser Trend dürfte anhalten: Die Migros erwartet, dass das Laborfleisch bis 2030 global einen Anteil von 10 Prozent am gesamten Fleischmarkt erreichen wird.

Fleisch ist günstig, deshalb werden Konsumenten für Laborfleisch einen ähnlich tiefen Preis zahlen wollen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Ungefähr jedes zehnte Fleischstück käme dann nicht vom Tier, sondern aus dem Reagenzglas: Das sei für die Schweiz in etwa realistisch, sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter. Doch: «Ein wichtiger Faktor wird der Preis sein.» So steht die Branche vor der Herausforderung, das neue In-vitro-Fleisch ähnlich günstig wie Fleisch vom Tier anbieten zu können. Denn in der Schweiz sind Tierprodukte, wie generell in Europa und in den USA, stark subventioniert.

Auch bei Coop werden sich die Regale in den nächsten Jahren weiter mit Fleischersatz füllen, wobei nicht nur Laborfleisch ins Angebot kommt, sondern vor allem vegetarische Fleisch-Alternativen. Bereits jetzt sind Rüebli-Lachs oder Poulet aus Erbsen dort zu haben. Coop bietet aktuell über 1000 pflanzenbasierte Produkte an, darunter über 70 vegane Fleisch- und Fisch-Alternativen.

Warum spannen die Erzrivalen Migros und Coop in diesem Zukunftsmarkt zusammen?

Z ur « Verbesserung der Ernährungssituation der arbeitenden Bevölkerung » : Von 1886 bi s 2002 s tellte die Firma Maggi im zürcherischen Kemptt h al Suppenwürfel her. Foto: Keystone

Neben der Migros ist auch Erzrivalin Coop an Laborfleisch interessiert. Die zum Coop-Konzern zugehörige Fleischverarbeiterin Bell ist daher eine von vier Gründungsfirmen der Swiss Protein Association (SPA), einem neu gegründeten Verband. Sowohl Migros als auch Coop wollen damit die Forschung zu alternativen Proteinquellen vorantreiben.

Laborfleisch in grösseren Mengen und mit einigermassen gutem Geschmack herzustellen, ist aktuell noch sehr teuer. Die Tatsache, dass Migros, Givaudan und Bühler dafür zusammenspannen, reduziert das individuelle unternehmerische Risiko dieser drei Grosskonzerne. Zudem können der Aromenspezialist Givaudan und die Maschinenbaufirma Bühler ihr spezifisches Know-how einbringen – etwa im Bereich der Geschmacksverstärker oder in der Entwicklung neuartiger Produktionsanlagen.

Im Protein-Verband SPA machen neben den beiden Grossverteilern auch die Kündig-Gruppe, Hilcona und die Firma Planted mit. Planted wurde Anfang September als bestes Start-up der Schweiz ausgezeichnet.

Warum macht Planted mit, obwohl die Firma auf pflanzliche Fleisch-Alternativen setzt?

Beliebt, besonders bei jungen Konsumentinnen und Konsumenten: Poulet-Alternative von Planted. Foto: Reto Oeschger

Planted, das mit frechen Sprüchen wirbt wie «Ohne Tier. Läuft bei mir», macht im neuen Protein-Verband gemeinsame Sache mit Micarna und Bell – den grossen Schweizer Fleischfabriken von Migros und Coop. Das erstaunt. Doch Judith Wemmer, Geschäftsleitungsmitglied von Planted, sieht darin keinen Widerspruch.

Im Gegenteil: «Den Konsum von tierischem Fleisch zu reduzieren, ist einer der grössten Hebel für die Nachhaltigkeit des Ernährungssystems, aber gleichzeitig eine riesige gesellschaftliche Herausforderung», sagt Wemmer. Dieses Problem müsse mit vielen Lösungen und von vielen Playern gleichzeitig angegangen werden. «Von unserer Mission lassen wir uns dadurch nicht abbringen: Wir sind überzeugt, dass wir sie schnell voranbringen können.»

Für Planted dürfte sich die Nähe zu den Grossverteilern durchaus lohnen. Sowohl Coop als auch Migros verkaufen Planteds Fleischlos-Alternative in ihren Filialen.

