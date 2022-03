Baubeginn im Dreispitz-Areal – Jetzt gehts los mit dem neuen Kunsthaus Baselland Es brauchte viel Geduld, bis es mit dem KHBL am neuen Standort endlich etwas wurde. Nun entsteht in der alten Lagerhalle für Champagner ein Hort der modernen Kunst. Markus Wüest

Alle Drahtzieher gemeinsam am Werk. Dritte von rechts ist Monica Gschwind, Baselbieter Regierungsrätin, Vierte von rechts ist Ines Goldbach, Direktorin des KHBL. Foto: Markus Wüest

Für einen Moment sieht das aus wie eine Aufreihung der Verdächtigen zwecks Identifikation des Schuldigen. Man kennt das aus amerikanischen Filmen. «The usual suspects» halt. Doch dann beginnen die acht Frauen und Männer gemeinsam an einem Seil zu ziehen, und links und rechts in der zuvor stockdunklen ehemaligen Lagerhalle öffnen sich die Tore, Licht fällt ein. Was als «Spatenstich» angekündigt war, entpuppt sich als «Toröffnung».

Es ist der offizielle Start für das Kunsthaus Baselland (KHBL) am neuen Ort. Nicht mehr etwas versteckt unten auf der anderen Seite des Joggeli an der Birs in einer alten Fabrik, sondern mitten in einem ehemaligen Umschlags- und Industrieareal, das in radikalem Wandel begriffen ist: Das KHBL wird in gut einem Jahr an der Helsinki-Strasse im Dreispitz seine Tore öffnen. In der Halle, so heisst es, sei einst Champagner gelagert worden.

Sieben Rednerinnen und Redner machten den Auftakt, bevor es zu dieser «Toröffnung» kam. Darunter Regierungsrätin Monica Gschwind, Vorsteherin der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, darunter John Häfelfinger, Direktor der Basellandschaftlichen Kantonalbank, und darunter auch Marina Meijer, Präsidentin des Kunstvereins Baselland. Als letzte ergriff Ines Goldbach das Wort, Direktorin des KHBL. Ihre Kernaussage: «Es fühlt sich richtig an, hier an diesem neuen Ort.»

Die Vorzüge des Standortwechsels betonten in ähnlicher Form alle, die ans Mikrofon traten. Was nicht weiter erstaunt, wird doch das KHBL aus dem Dornröschenschlaf geweckt und mitten in einen Hotspot verpflanzt. In unmittelbarer Nähe des Hauses der elektronischen Künste (HEK), des Ateliers Mondial, der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW. Alle betonen auch die Geduld, die es brauchte, bis jetzt endlich gebaut werden kann. Und mehrere der Redner weisen darauf hin, was gleich neben dem KHBL auch noch passieren wird: Die Universität Basel zieht mit ihrer Juristischen Fakultät und den Wirtschaftswissenschaften ein.

Beat von Wartburg, Direktor der Christoph-Merian-Stiftung, der weite Teile des Dreispitz-Areals gehören, betont nach der Toröffnung im Gespräch mit der BaZ noch einmal, wie lebendig und lebhaft es rund ums KHBL bald zugehen wird. Ines Goldbach und ihr Team werden mit ihren Ausstellungen dort ein Vielfaches der bisherigen Aufmerksamkeit erhalten.

Der lange Atem, der nötig war, lässt sich unter anderem ablesen, wenn man die Baupläne der Architekten Bucher Bründler genauer studiert. Sie datieren nämlich vom Jahr 2015. Nun also, sieben Jahre später, können sie umgesetzt werden. Auffallen wird die alte Lagerhalle ganz bestimmt mit den drei Türmen, die errichtet werden. Sie werden dem Kunsthaus den Leuchtturmcharakter verleihen – dabei sind es: Lichttürme.

Modellansicht des neuen KHBL. Auffällig sind die drei Türme, durch die Licht und Luft ins Haus gelangen. Foto: Markus Wüest

Also nicht bloss architektonische Spielerei, sondern elegante Zweckdienlichkeit. Durch die drei Türme soll diffuses Licht in die Ausstellungsräume fallen, und gleichzeitig dienen sie auch der Belüftung und tragen das Ihre zur Statik bei. Abgesehen davon bleibt jedoch der Charakter der alten Bausubstanz weitgehend erhalten. Die Halle wird nicht dem Erdboden gleich gemacht, damit Neues entstehen kann. Bucher Bründler nutzen im Gegenteil das simple Gebäude sehr clever.

Der Kanton Baselland hat aus dem Swisslos-Fonds 2,5 Millionen Franken für den Umbau und den Umzug gesprochen. Die BLKB ist Hauptsponsor, die Gönnerinnen und Gönner des KHBL haben das Ihre dazu beigetragen. Ab Donnerstag kann nun gebaut werden. Aber laut Ines Goldbach fehlen noch 800’000 Franken für Details im Innenausbau.

