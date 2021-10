Zoff zwischen FC Basel und Congeli – Jetzt geht es um die Wurst: FCB hat Catering im Visier Die neue Clubführung gibt weiter Gas. Das Stadion-Catering durch den kleinen Bruder FC Concordia wurde als ungenügend taxiert. «Congeli» fürchtet um seinen Goldesel. Oliver Gut , Dominic Willimann

Ein Duo im Vollgas-Modus, das auch vor Bratwürsten und alten Zöpfen nicht Halt macht: Die beiden FCB-Mitbesitzer Dani Büchi (links) und David Degen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Es ist das, was die einen als Tradition bezeichnen würden. Und es ist das, in dem andere einen alten Zopf sehen, den man abschneiden kann: Seit der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz betreibt der FC Concordia erst im Stadion St. Jakob und schliesslich ab 2001 im Nachfolgebau St.-Jakob-Park das Catering während den Fussballspielen, vornehmlich jenen des FC Basel.

Dieser FC Basel ist seit Mai und der Übernahme durch David Degen daran, mit maximaler Geschwindigkeit jeden Stein im rotblauen Universum umzudrehen, im Bestreben, den Club gleichzeitig leistungsfähiger wie auch finanziell tragbarer zu machen. Dabei geht es inzwischen um die Wurst: Das Catering von Congeli ist ins Visier von Dani Büchi geraten, der als Delegierter des FCB-Holding-Verwaltungsrats und Club-Mitbesitzer der starke Mann auf der rotblauen Geschäftsstelle ist. Und es wäre nach all den Veränderungen der vergangenen Wochen und Monate keine Überraschung, wenn im Bereich der Matchverpflegung ein weiterer, tiefgreifender Einschnitt erfolgte.