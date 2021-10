FCB verzichtet auf Leiter Ausbildung – Jetzt fliegt auch der Holländer: Percy van Lierop ist weg Der FC Basel und der 47-jährige Niederländer haben die Zusammenarbeit per sofort aufgelöst. Es ist das Ende einer Beziehung, die nie richtig funktioniert hat. Oliver Gut

Verlässt den FCB per sofort: Percy van Lierop. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Die Geschichte von Percy van Lierop und dem FC Basel ist spannend. Allerdings nicht, wenn man nur das offizielle Communiqué liest, das der Club am Montag Vormittag veröffentlicht hat. Darin wird festgehalten, dass sich die Wege des FCB und des Leiter Ausbildung im rotblauen Nachwuchsbereich per sofort trennen. Einvernehmlich sei der Vertrag aufgelöst worden. Und natürlich wird dem 47-jährigen Niederländer für die Dienste gedankt, die er ab Januar 2020 geleistet hat – erst als Nachwuchschef, seit Juni 2021 dann in veränderter Funktion.

Punkt. Aus. Schluss. Und doch erst der Anfang. Denn natürlich ist der sofortigen Trennung kein gegenseitiger, langwieriger Prozess zur Entscheidungsfindung vorangegangen, sondern hatte eine Partei einfach genug – und in diesem Fall ist das der FC Basel. Schon bei der Club-Übernahme durch David Degen war die Haltung der neuen Verantwortlichen skeptisch, wenn es um Van Lierops Wirken ging. Ein Umstand, der sich in dessen eigentlicher Zurückstufung vom Chef des ganzen Junioren-Bereichs zum Leiter Ausbildung ausdrückte.