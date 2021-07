Stimmen nach dem EM-Final – «Der Pokal gehört der ganzen Nation» Die Italiener sind nach dem dramatischen Titelgewinn gerührt. Und Englands Kane sagt: «Das ist die schlimmste Art zu verlieren.» Moritz Marthaler , Samuel Waldis

Spieler des Spiels, aber vor allem Europameister: Italiens Leonardo Bonucci. Foto: Facundo Arrizabalaga (Keystone)

Roberto Mancini: «Wir waren gut, sehr gut»

«Ich bin stolz auf diese Leistung, wir waren wirklich super. Am Anfang hatten wir Mühe. Aber dann haben wir die Kontrolle übernommen. Wir standen unter Druck und haben das Tor erzielt, das es brauchte. Über weite Strecken waren wir dominant, würde ich sagen. Und jetzt fehlen mir die Worte, ich weiss nicht mehr, was ich sagen soll. Wir sind alle glücklich, für die Menschen zuhause, für uns, für Italien. Ich hoffe, dass gefeiert wird zuhause auf den Strassen. Es ist so wichtig für alle Menschen, für alle italienischen Fans. Vor drei Jahren hat keiner auf uns gewettet? Egal, wir sind einfach nur glücklich.»

Harry Kane: «Das ist die schlimmste Art zu verlieren»

«Das ist hart zu verdauen. Ich hab den Jungen gesagt, sie sollen den Kopf hochhalten. Es ist nicht einfach, unter diesem Druck einen Penalty zu schiessen. Wir sind einen langen Weg zusammen gegangen, seit der WM in Russland. Und jetzt haben wir den ersten Final erreicht seit 55 Jahren. Wir sind Winner und wir wollen gewinnen. Ein Penalty-Schiessen ist die schlimmste Art zu verlieren.

Wir werden wohl zurückschauen und denken, das wir es besser hätten machen können. Wir haben eine Chance verpasst. Aber es geht weiter. Wenn wir in einem Monate zurückschauen, werden wir das vielleicht zu schätzen wissen, was wir eben im Land bewegt haben. Und jetzt haben wir 18 Monate vor uns (bis zur WM in Katar). Und darauf fokussieren wir uns jetzt.»

Erster EM-Pokal seit 1968: Die italienischen Sieger. Video: RTS

Leonardo Bonucci: «Das Verdienst von allen»

«Wir haben es geschafft, wir haben es wirklich geschafft – das ist alles, was ich zu dem Zeitpunkt schon verstanden habe. Es ist unglaublich! Wenn ich nur daran denke, wo wir angefangen haben. Wir sind von ganz unten gekommen, haben mit den richtigen Leuten den Wiederaufbau gemacht. Der Titel gehört dem Trainer, dem Präsidenten, der Mannschaft, einfach allen. Und der Pokal, den wir jetzt nach Hause bringen, der gehört einer ganzen Nation, die trotz all der Schwierigkeiten mit uns hier oben angekommen ist.»

Giorgio Chiellini: «Buffon und Donnarumma, das ist das gleiche»

«Wir haben den schlimmsten möglichen Start erlebt: den Rückstand nach zwei Minuten. Und weil das ganze Stadion für England war. Aber dann haben wir angefangen zu spielen, spielen, spielen. Wir standen zusammen und sagten uns, dass wir den richtigen Pass finden werden, den richtigen Schuss.

Ich hatte das Glück, in meiner Karriere mit Gigi Buffon zu spielen. Jetzt spiele ich mit Gianluigi Donnarumma. Das ist das Gleiche. Wir haben Geschichte geschrieben und ein Traum wird wahr. Wir fühlten Magie auf unserem Weg. Wir sind gewachsten, Tag für Tag. Und jetzt standen wir im Wembley. Es war schwierig, aber wir sind so glücklich.»

Die Entscheidung: Donnarumma pariert gegen Saka. Video: RTS

Gianluigi Donnarumma: «Eine unglaubliche Geschichte wird wahr»

«Es ist eine unglaubliche Geschichte, die hier wahr geworden ist. Wir sind eine starke, grosse Gruppe und haben einen grossartigen Zusammenhang. Es war ein wahnsinniges Turnier, eine super EM für ganz Italien.»

Weitere Stimmen folgen….

