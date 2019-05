«Jetzt erwartet die Wirtschaft vom Bundesrat Leadership»

Bis jetzt vermissen Sie diese?

Im Rahmen der Konsultation haben sich inzwischen alle zum Rahmenabkommen geäussert, Parteien, Verbände, Unternehmen, Kantone – wirklich alle, ausser dem Bundesrat. Jetzt kann auch die Regierung nicht länger schweigen.

Interessant ist: Laut der Umfrage sagen immerhin 40 Prozent der Firmenchefs, dass das Rahmenabkommen einen griffigen Lohnschutz verhindert. Kein anderes Gegenargument erhält mehr Zustimmung.

Ich erkläre mir dieses Ergebnis nicht so, dass die Unternehmer fürchten, dass die Löhne in der Schweiz sinken. Vielmehr erkennen sie, dass die flankierenden Massnahmen zum grössten Problem für einen Vertragsabschluss geworden sind. Weil hier die Gewerkschaften von Anfang an das Gespräch verweigert haben. Mit dem neuen Präsidenten des Gewerkschaftsbunds kann das Thema jetzt konstruktiv gelöst werden. Wir Unternehmer wollen das Lohnniveau in der Schweiz jedenfalls aufrecht erhalten.

Sie vielleicht, aber möglicherweise nicht alle Firmen.

Die Schweizer Firmen leiden schon heute unter Fachkräftemangel. Gut ausgebildete Mitarbeiter werden in Zukunft in Lohnverhandlungen sogar in der besseren Situation sein als heute. Schwieriger wird es aber wohl für schlecht ausgebildete Leute.

Kritiker warnen, dass die Schweiz mittelfristig die EU-Unionsbürgerrichtlinie übernehmen müsste und deswegen mehr EU-Ausländer in unsere Sozialwerke einwandern. Ist das den Unternehmern egal?

Überhaupt nicht. Die Unionsbürgerrichtlinie ist in der Tat ein Knackpunkt. Wir verlangen, dass die Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie nur in jenen Bereichen übernehmen darf, wo sie mit dem Marktzugang und dem Arbeitsmarkt zu tun hat. Die Einwanderung in unsere Sozialwerke könnten wir nicht finanzieren. Falls dies der Preis für das Rahmenabkommen wäre, wäre er eindeutig zu hoch. In diesem Punkt braucht es darum eine Klärung mit der EU.

Kritiker warnen, dass sich die Schweiz mit dem Rahmenabkommen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) unterwirft. Doch nur 34 Prozent der Firmenchefs teilen diese Angst. Warum?

Unternehmen sind sich in ihren Verträgen mit ausländischen Partnern neutrale Schiedsgerichte gewohnt. Zwar wird in Streitfällen der EuGH künftig das EU-Recht interpretieren, den konkreten Streitfall entscheiden wird aber das neutrale Schiedsgericht. Die Schweiz ist dann frei, ob sie diesen Entscheid umsetzen will oder nicht. Das zeigt: Der EuGH hat eben gerade nicht das letzte Wort.