Transfer-Zoff mit dem FC Basel – Jetzt erhöht auch Ardon Jashari den Druck auf den FC Luzern Der FC Basel will Ardon Jashari verpflichten, der FCL-Captain will auch nach Basel kommen – und gibt darum ein bemerkenswertes Interview. Tilman Pauls

Im Interview mit der «Luzerner Zeitung» sagt Ardon Jashari: «Nichts ist besser als die Möglichkeiten, die mir Basel im Gesamtpaket angeboten hat.» Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Eigentlich ist die Ausgangslage relativ simpel: Der FC Basel würde Ardon Jashari, den Mittelfeldspieler und Captain des FC Luzern, in diesem Sommer gerne verpflichten. Und auch Jashari ist der Meinung, dass Basel die beste Adresse ist, um dort den oft zitierten «nächsten Schritt» zu machen. Kompliziert wird es erst, weil da ja noch eine dritte Partei involviert ist: der FC Luzern.

Die Luzerner sehen nämlich überhaupt nicht ein, warum sie ihren wichtigsten und verheissungsvollsten Spieler ausgerechnet zu einem Konkurrenten innerhalb der Super League abgeben sollten. Darum hat der Club einem Transfer von Jashari zum FCB kategorisch einen Riegel vorgeschoben – was in den letzten Tagen zu ein paar bemerkenswerten Äusserungen geführt hat.

Jashari sieht beim FCB das beste Gesamtpaket

Nicht nur, dass David Degen am letzten Sonntag, vor dem Testspiel gegen Benfica Lissabon, ganz ungeniert vor 22’000 Zuschauenden erklärte, dass man sich mit dem Spieler eigentlich längst einig sei und dass man doch mal die kommenden Tage oder Wochen abwarten solle. Nein, inzwischen übt auch Jashari selbst ziemlich viel Druck auf seinen aktuellen Arbeitgeber aus.

In einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» fordert der 20-Jährige, dass der FCL das Gespräch mit den Baslern sucht. Denn für ihn steht fest: «Ich bin überzeugt, dass ich beim FCB fussballerisch einen weiteren Schritt machen kann. Und die Türen dann für mich in ganz Europa offen sein werden.» Die Basler könnten ihm das beste Gesamtpaket für seine weitere Entwicklung bieten.

Jashari, der seinen Vertrag in Luzern im letzten Sommer bis 2026 verlängert hat, geht sogar noch einen kleinen Schritt weiter und sagt: «Bekommt der FCL das Geld, welches ich wert bin, dann soll man mich gehen lassen.» Bisher war jeweils von einer Ablösesumme in Höhe von rund fünf Millionen Franken die Rede. Mehr Geld wurde für einen Wechsel innerhalb der Super League noch nie gezahlt.

Wie reagiert der FC Luzern auf die Aussagen?

Es wird sich zeigen, welche Konsequenzen die Aussagen für den Spieler haben, die er wohl kaum in Absprache mit der offiziellen Medienstelle des FCL getätigt hat. Und es wird sich auch zeigen, wie sich das alles auf die Verhandlungsposition der Basler auswirkt. Aktuell scheint zwar ausgeschlossen, dass Jashari noch Zukunft in Luzern haben kann. Aber ob sich die grundlegende Einstellung des FCL darum schlagartig ändert?

Im Moment sieht es eher so aus, als könnte sich ein möglicher Transfer von Ardon Jashari zum FC Basel weiter in die Länge ziehen, bis alle drei involvierten Parteien mal an einem Tisch sitzen und sich einig werden. Und es ist durchaus vorstellbar, dass es bis dahin nicht noch weitere bemerkenswerte Äusserungen in dieser Angelegenheit geben wird.

