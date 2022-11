Ermittlungen wegen Amtsgeheimnis-Verletzung – Jetzt entscheidet Keller-Sutter über das Schicksal von Berset-Intimus Der engste Mitarbeiter des Gesundheitsministers sass wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung in Untersuchungshaft. Dann ging er selber gegen den Ermittler vor. Damit dürfte er nun Erfolg haben – falls die Justizministerin mitspielt. Mischa Aebi

Justizministerin Karin Keller-Sutter hat es in der Hand, das Verfahren gegen Alain Bersets Vertrauensmann zu blockieren. Dann bleiben dem Gesundheitsminister wohl viele Schlagzeilen erspart. Foto: Keystone

Peter Marti, ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes, ermittelt gegen drei Spitzenbeamte des Bundes. Einer von ihnen ist Peter Lauener, ehemaliger Kommunikationschef von Alain Berset. Lauener gilt als Intimus des Gesundheitsministers. Er soll im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Amtsgeheimnisse ausgeplaudert haben. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Lauener holte in der Folge zum Gegenschlag aus: Er zeigte den Mann an, der gegen ihn ermittelt und ihn sogar in Untersuchungshaft steckte.