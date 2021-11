Analyse zu Corona-Protesten – Jetzt droht der Kontrollverlust In Österreich, den Niederlanden und Belgien eskalieren die Proteste gegen Corona-Massnahmen. Die Politik hat ein besonderes Glaubwürdigkeitsproblem. Stephan Israel aus Brüssel

Fussballfans reagieren mit Gewalt, weil sie aufgrund neuer Corona-Beschränkungen der Regierung in Den Haag nicht mehr ins Stadion dürfen. Foto: EPA / AS Media / Keystone-sda.ch

«Was wir dieses Wochenende gesehen haben, ist die reine Gewalt», schimpfte Regierungschef Mark Rutte am Montag und bezeichnete die Demonstrierenden eher hilflos als «Idioten». Auch im Brüsseler Europaviertel eskalierte eine Corona-Kundgebung, während in Wien rechtsextreme Agitatoren neben «gewöhnlichen» Impfverweigerern mitmarschierten. Weshalb diese Eskalation in den Niederlanden, Belgien und Österreich?

Für die Niederlande ist es bereits die vierte Gewaltexplosion seit Beginn der Corona-Pandemie. Zumindest in Rotterdam ging es diesmal nur am Rand um Corona. Die Demonstranten suchten gezielt die Konfrontation mit Sicherheitskräften und Helfern. Die Polizei setzte sogar erstmals scharfe Munition ein. Treibende Kraft sind Hooligans beziehungsweise Fans bekannter Fussballclubs. Andere Jugendliche mit Kapuzenpullis vertreiben sich die Langeweile, suchen sich ihren Spass. Die Rede ist vom «Karneval der Kriminalität».