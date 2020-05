Nach Party in der Steinen – Jetzt drohen die Behörden den Barbetreibern mit Schliessung Nach Verstössen gegen die Covid-Verordnung in der Steinenvorstadt sind einige Beizer sauer, andere verzweifelt. Jetzt wollen Behörden und Gesundheitsamt durchgreifen. Nina Jecker

Desirée Publioz vom Soho ist verärgert, weil sich nicht alle Barbetreiber an die Vorschriften gehalten haben. Foto: Nicole Pont

Menschen, die mit ihren Drinks in der Hand dicht an dicht stehen. Solche Bilder aus der Steinenvorstadt vom Samstag haben für heftige Reaktionen gesorgt. Die «Corona-Ignoranten» wurden in den sozialen Medien kritisiert und beschimpft. Auch die Besitzer der Bars in der Steinen gerieten ins Kreuzfeuer. Sie sind mit ihren Schutzkonzepten dafür verantwortlich, dass alle Gäste in Gruppen von höchstens vier Personen zusammensitzen, einen Abstand von zwei Metern einhalten oder durch eine Trennwand vom nächsten Tisch abgeschirmt sind.