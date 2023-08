Augarten in Rheinfelden – Jetzt das grosse Fest Ein halbes Jahrhundert Bewohnerverein will gefeiert werden. Am Anfang dieser Geschichte stand die Expansion der Pharma. Daniel Aenishänslin

Der Rheinfelder Augarten ist das Dorf in der Stadt. Foto: Fotostudio Zimmermann

Der Bewohnerverein Augarten feiert. 50 Jahre alt wird er. Das feiert er gross vom 18. bis zum 20. August. Im Dorf in der Stadt wie sich das Rheinfelder Quartier selbst sieht. Das Fest startet am Freitag um 16 Uhr im Zentrum des Augartens. Abends auf der Bühne stehen werden DJ Ace und die Basler Hip-Hop-Legende Black Tiger. Ab 18 Uhr sind die zehn Foodstände geöffnet. «Wir freuen uns, eine grosse Vielfalt an Kulinarischem anbieten zu können», so Araz Abram, verantwortlich für das Catering.

Der Fest-Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem Kindertheater. Eine Stunde später folgt der offizielle Teil mit Gästen gefolgt von Auftritten mehrerer Bands und Chören, ergänzt von einer Feuershow. «Lernen Sie dieses besondere und grösste Quartier von Rheinfelden besser kennen!», rät OK-Präsidentin Béa Bieber, die lange als Stadträtin amtierte und heute im Grossen Rat des Kantons Aargau sitzt.

Unterwegs mit dem Feuerwehr-Oldtimer

Am Sonntag um 10.30 Uhr startet der Jubiläumsbrunch begleitet vom Männerchor Rheinfelden und die Steelband Panscan. Die Platzzahl ist beschränkt. Tickets sind via Eventfrog unter «4310 Jubiläumsbrunch Augarten» erhältlich. An allen drei Tagen wartet ein Lunapark. Am Samstag und am Sonntag sind Oldtimerfahrten mit dem Saurer der Rheinfelder Feuerwehr möglich. Das Festgelände im Quartierzentrum sind verkehrsfrei. Parkplätze sind knapp.

Die Siedlung entstand von 1971 bis 1976. Bewohnt wird sie von rund 3'000 Rheinfelderinnen und Rheinfelder. Der Augarten liegt zwei Kilometer westlich der Altstadt. Er ist eine Antwort auf die Expansion der Pharma und Chemie ins Fricktal.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.