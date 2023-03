FCB nach Sieg Vierter – Jetzt darf der FC Basel von einem Aufwärtstrend sprechen Der FCB gewinnt dank eines Elfmeter-Tors durch Fabian Frei 1:0 beim FC Luzern und stösst in der Tabelle zumindest kurzfristig auf einen Europacup-Platz vor. Oliver Gut

Auf dem vierten Tabellenplatz der Super League steht der FC Basel. Jedenfalls am Ende des Samstag Abends, nach einem 1:0-Sieg in Luzern – und noch bevor am Sonntag der FC Lugano in Sion gespielt hat. Das ist deshalb erwähnenswert, weil der vierte Platz zur Teilnahme am Europacup berechtigt. Und weil es eine Weile her ist, seit die Basler auf so einem Platz standen: Am 6. November 2022 waren sie nach einem 0:0 gegen den FC Sion Dritte – und danach nie mehr besser als Fünfte.

Die Basler fanden in der Zentralschweiz lange Zeit nicht in die Partie. Und dass dies so war, lässt sich nicht allein am Gegner festmachen. Der FC Luzern trat zwar im eigenen Stadion gewiss mit jenem Einsatz auf, den man sich von ihm gewohnt ist, seit Mario Frick an der Seitenlinie steht. Doch die Basler begünstigten dies auch dadurch, dass sie selbst so etwas wie einen Selbstfindungstrip an den Vierwaldstättersee unternahmen.

In Abwesenheit des gesperrten Michael Lang entschied sich Interimstrainer Heiko Vogel zwar wie schon beim Cup-Erfolg in St. Gallen (2:1 nach Verlängerung) für ein System mit Dreier-Abwehrkette. Allerdings liess er davor mit drei zentralen Aufbauern und zwei echten Stürmern agieren, wodurch im Vergleich zum Auftritt in der Ostschweiz nicht nur die Flügel dünn besetzt blieben, sondern auch Offensiv-Regisseur Zeki Amdouni geopfert wurde.

Ohne ihren besten Angreifer der bisherigen Kalenderjahrs fanden die Basler eine knappe halbe Stunde lang wenig Zugang zum Spiel mit Ball. Dies, während der Gegner in derselben Phase gut genug auftrat, um eine Hand voll Halbchancen zu kreieren - aber zu wenig gut, um die FCB-Abwehr ernsthaft zu verunsichern.

Dann genügte eine Luzerner Unachtsamkeit und ein guter Basler Pass durch Darian Males, um diese Partie in eine andere Richtung zu lenken: Andi Zeqiri entwischte und wurde von FCL-Goalie Pascal Loretz durch ein Foul im Strafraum gestoppt. FCB-Captain Fabian Frei nutzte den Elfmeter zur 1:0-Führung für die bis dahin nicht eben berauschenden Gäste. Für Loretz war es im fünften Profi-Einsatz der fünfte Gegentreffer – und der fünfte nach einem Strafstoss.

Dem FC Basel verlieh dies in jenem Masse Sicherheit, wie es den FC Luzern etwas an Orientierung einbüssen liess. Was daraus entstand, war allerdings kein Spektakel, sondern eine von Basler Kontrolle geprägte Partie der vielen Unterbrüche und wenigen Torszenen. Die beste Gelegenheit für Luzern vergab dabei Max Meyer in der 63. Minute mit einem Volleyschuss über das Tor, während auf der Gegenseite Andy Diouf zehn Minuten später aus ähnlich günstiger Distanz an Loretz scheiterte.

Als dann Sofyan Chader zum zweiten Mal Gelb sah und folgerichtig in der 77. Minute des Feldes verwiesen wurde, kam nicht mehr viel. Mit Ausnahme eines Basler Tores durch den eingewechselten Hugo Novoa, das vom VAR zunichte gemacht wurde: Der Video-Ref schaltete sich wegen eines Basler Ballgewinns in der eigenen Platzhälfte ein, der am Ursprung des FCB-Treffers stand, aber vom Platzschiedsrichter Luca Cibelli gesehen und nicht als Foul taxiert worden war.

Nach dem Schlusspfiff blieb das aber Randnotiz, die keinen zu ärgern brauchte. Ob ein Tor oder zwei Treffer – der FC Basel hat in Luzern drei Punkte geholt und darf nun definitiv von einem Aufwärtstrend reden.

