Editorial zur Corona-Politik - Jetzt braucht es die Impfpflicht

Beim Boostern ist die Schweiz europaweit am Schluss der Rangliste: Eine Frau erhält im Impfzentrum in Zürich-Oerlikon eine Auffrischimpfung. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Jetzt reden sie also wieder vom Lockdown, die Bundesrätinnen und Bundesräte. Und natürlich: Sie wollen alles tun, um ihn zu verhindern. Hoffentlich gelingt es auch, denn ewig lässt sich dieses Spiel von euphorischen Öffnungen und Schliessungen nicht durchziehen. Doch die Intensivstationen sind bald voll mit Corona-Patienten, vorwiegend ungeimpften. All die Massnahmen, die man hätte ergreifen können, um zu verhindern, wieder in diese Situation zu kommen, wurden verschlafen. So ist und bleibt es schlicht unverständlich, dass die Schweiz, obwohl sie genügend Impfstoffe hat, bei der Booster-Impfung europaweit am Schluss der Rangliste liegt. Sogar El Salvador ist bei der dritten Impfung weiter fortgeschritten.