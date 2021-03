Die digitale Collage «Everydays: The First 5000 Days» des Künstlers Beeple wurde vom Auktionshaus Christie’s am 11. März in einer Onlineauktion zum sensationellen Preis von 69,3 Millionen Dollar verkauft.

Warum ist der Preis von 69,3 Millionen Dollar sensationell?

Mit den fast 70 Millionen Dollar, die «Everydays: The First 5000 Days» auf einer Auktion am 11. März erzielt hat, rangiert Beeple auf Rang drei. Jeff Koons ist mit «Rabbit» (91,1 Millionen Dollar) an der Spitze, gefolgt von David Hockney mit «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» (90,3 Millionen Dollar). Auf dem vierten Platz, hinter Beeple, liegt Gerhard Richter, der 2015 sein «Abstraktes Bild» für 46,3 Millionen Dollar verkaufen konnte.