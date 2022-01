Interview mit Christoph Blocher - «Jetzt begreife ich die jahrelange Wut und tiefe Feindschaft mir gegenüber»

«Tiefe Feindschaft»: Christoph Blocher vor einem seiner Bilder in den Büroräumen seiner Firma Robinvest in Männedorf.

Herr Blocher, seit einer Woche kann man die Protokolle des Bundesrats zum EWR-Beitritt lesen. Man sieht, dass der Vertrag in der Regierung extrem umstritten war. Teilweise meint man gar, es sei Blocher, der da sprach. Was war neu für Sie?

Die europafreundlichen Bundesräte Felber und Cotti sprachen von Satellisierung der Schweiz, Villiger vom Kolonialstaat, genau wie Sie im Abstimmungskampf. Hat Sie das überrascht?

Ja. Dass gleich mehrere Bundesräte von der Kolonisierung und einer Satellisierung der Schweiz sprachen – Bundesrat Villiger sagte klar, der Vertrag führe die Schweiz in «eine Kolonie mit Autonomiestatus» –, war mir neu. Die Mehrheit hat also gewusst, dass das ein unannehmbarer Vertrag ist. In der Öffentlichkeit sagten sie dann aber das Gegenteil.