Baselbieter Wiesentouren – Jetzt auch Knabbern unterwegs Neu können die Wiesentour-Gäste vor dem Start auf diese Strecke eine «Knabber-Kiste» mit lokalen Produkten bestellen. Daniel Aenishänslin



Die beiden Baselbieter Wiesentouren «Arboldswil-Titterten» und «Dittingen-Laufen» warten mit Neuerungen auf. Foto: Nicole Pont

Die beiden Baselbieter Wiesentouren «Arboldswil-Titterten» und «Dittingen-Laufen» sorgten vergangenes Jahr für Aufsehen. Die Wiesentour «Arboldswil-Titterten» ist nun aufgewertet worden. Neu können die Wiesentour-Gäste vor dem Start auf diese Strecke eine «Knabber-Kiste» mit lokalen Produkten bestellen. Die «Knabber-Kiste» steht beim Heuschüüre Bääse-Beizli desHof Kastelen bereit, wo noch weitere Verpflegungsmöglichkeiten bestehen. Bestellungen für die «Knabber-Kiste» können zwei Tage vor der Wanderung bei der Familie Stohler aufgegeben werden.

Weiter bietet die Trägerschaft in Kooperation mit Pro Senectute beider Basel geführte Wanderungen und in Kooperation mit Pro Natura Exkursionen für Schulklassen an. Beide Touren sind ab sofort geöffnet. Die Routenführung wurde leicht angepasst.

Die Idee zum neuen Freizeitangebot, das an acht bis zehn Posten mittels QR-Code Wissen vermittelt, stammte aus den Baselbieter Wiesenmeisterschaften von 2020. Damals machten 58 Landwirtschaftsbetriebe die Bevölkerung auf die Schönheit und den ökologischen Wert der Wiesen aufmerksam. Das sei «eindrücklich» gewesen, so Michael Kumli, Geschäftsführer von Baselland Tourismus. Realisiert wurde das Angebot in Zusammenarbeit mit Pro Natura Baselland, dem Bauerverband beider Basel, dem Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach und den Grundeigentümern. Finanziell unterstützt wurde das Projekt vom Swisslos-Fonds Baselland und der Fondation Sur-la-Croix.

«Ein wichtiges Ziel der Wiesentouren ist es den Lebensraum Wiese kennenzulernen mit seinen Blumen und unzähligen Kleintieren. Genauso das Erleben der schönen Baselbieter Landschaft», sagt Urs Chrétien von Pro Natura Baselland. Inzwischen stehen auf beiden Touren eine kürzere und eine längere Variante zur Verfügung.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

