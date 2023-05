Wegen neuer Liebesbeziehung – Jessica Brandenburger nicht mehr Co-Präsidentin der Basler SP Bereits in zwei Wochen gibt Jessica Brandenburger ihr Amt ab. Als Grund wird ihre Beziehung zu Mitte-Präsident Balz Herter angegeben. Isabelle Thommen UPDATE FOLGT

Sind frisch verliebt: Jessica Brandenburger (SP) und Mitte-Präsident Balz Herter. Fotomontage: Basler Zeitung

«Jessica Brandenburger hat sich entschieden, bei der Jahres-Delegiertenversammlung der SP Basel-Stadt vom 16. Mai 2023 nicht mehr als Co-Präsidentin anzutreten.» Dies schreibt die Basler SP am Mittwochnachmittag in einer Medienmitteilung. «Das aktuelle Co-Präsidium hat sich sorgfältig mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt. Dabei kam Jessica Brandenburger zum Schluss, dass es angesichts ihrer neuen Beziehungskonstellation einfacher ist, wenn sie sich nicht mehr zur Verfügung stellt.»

Brandenburger bestätigte kürzlich in einem Interview mit der «bz Basel» mit Balz Herter, Präsident der Basler Mitte, liiert zu sein. Herter gab vergangene Woche bekannt, an den kommenden Wahlen als Ständeratskandidat gegen Eva Herzog (SP) anzutreten. Im Zusammenhang mit dieser Kandidatur gaben die beiden ihre Beziehung öffentlich bekannt. Brandenburger wäre eigentlich für die Wahlkampfleitung von Herzogs Kandidatur zuständig gewesen – wegen ihrer Beziehung zu Herter trat sie daraufhin aus der Wahlkampfleitung zurück.

«Wir nehmen uns gegenseitig, unsere jeweiligen Parteien und Positionen sehr ernst und wollen nicht, dass das ein Thema ist», sagt Brandenburger im Interview mit der «bz Basel». Ein Problem betreffend der Beziehung zu Herter sah Brandenburger damals noch nicht: «Der Einfluss einer einzelnen Person in der Parteileitung ist gar nicht so gross, dass die Partei politisch kompromittiert werden könnte.»

«Noch viele politische Ziele»

«Ich freue mich, wieder mehr Zeit und Energie für meine Aufgaben im Grossen Rat zur Verfügung zu haben», sagt Brandenburger am Mittwoch in der Mitteilung der SP. «Ich habe noch viele politische Ziele, die ich nun noch entschiedener weiterverfolgen kann.»

«Ich bedaure, dass die gemeinsame Zeit im Co-Präsidium zu Ende geht», wird Co-Präsidentin Lisa Mathys zitiert. «Jessica Brandenburger und ich haben uns in diesem Amt sehr gut ergänzt. Ich kann ihre Entscheidung aber nachvollziehen und trage sie mit.» Zusammen mit dem Vizepräsidium prüft sie nun unterschiedliche Optionen, so dass den Delegierten am 16. Mai 2023 ein Vorschlag gemacht werden kann.

