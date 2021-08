Welthit kommt am Wochenende nach Basel - «Jerusalema» und weitere Sommerhits zum Mittanzen

Ein Welthit beschwingt Basel – «Jerusalema» und weitere Sommerhits zum Mittanzen Zum Song von Nomcebo Zikode tanzte 2020 sogar die Polizei. Nun kommt die südafrikanische Sängerin mit ihrem Hit nach Basel. Lieder, bei denen man kaum still sitzen kann, gab es auch in den vergangenen Jahrzehnten. Raphaela Portmann

Das Corona-gebeutelte Jahr 2020 wurde von einem Song besonders geprägt und aufgehellt: Zu «Jerusalema» von Nomcebo Zikode und DJ Master KG tanzten das Gesundheits- und das Flughafenpersonal, kleine Kinder und ausgewachsene Schweizer Polizisten. Am Strand oder auf der Feuerwehrzentrale: Keiner konnte still sitzen, wenn der südafrikanische Sommerhit erklang.

Nun kommt der Sommerhit aus Afrika, welcher auf Youtube über 400 Millionen Mal angeklickt wurde, nach Basel. Eigentlich hätte das Konzert bereits Ende Juli stattfinden sollen, doch nun wurde es aufgrund von Impfverzögerungen der Band auf den 27. und 28. August 2021 in der Rundhofhalle der Messe Basel verschoben.

Die Veranstalter schreiben, es handle sich um ein Charity-Konzert, wodurch ein Teil des Erlöses an die Stiftung SSI (Service Social International Suisse) zugunsten des Projektes «Myself» gehe. Ausserdem seien die Besucher dazu aufgefordert, sich in den Farben der Schweizer Flagge – also rot-weiss – zu kleiden: «Die Künstlerin Nomcebo Zikode wird ‹Jerusalema› gemeinsam mit dem Publikum für die Schweiz tanzen.»

Die Schweiz tanzte natürlich auch in der Vergangenheit zu verschiedenen Sommerhits. Hier eine Auswahl von Liedern, die in den vergangenen Jahrzehnten bewegten:

Lambada in den 80ern

Ja, wo fängt man da überhaupt an? Die 80er waren voll von strandigen Urlaubshits wie «La Bamba» (1987), «Vamos a la Playa» (1983) oder «Sunshine Reggae» (1983). Ein Song, welcher die Jahrzehnte überdauerte und den sogar die jüngere Generation nur allzu gut kennt, ist «Lambada» von Kaoma. Auf der Kippe zu den 90er-Jahren bewegte der Hit 1989 das Land und die ganze Welt.

Der «Lambada»-Tanz wurde durch den gleichnamigen Hit der französischen Band mit der brasilianischen Sängerin Loalwa Braz zum globalen Phänomen. Das Lied hielt sich 14 Wochen lang auf Platz eins der Schweizer Single-Hitparade.

Was viele nicht wissen, ist, dass das Original namens «Llorando Se Fue» der bolivianische Band Los Kjarkas bereits 1981 herauskam. Die 80er begannen also mit dem Song und wurden acht Jahre später durch ihn abgerundet.

Macarena in den 90ern

In den 90er-Jahren schwappte dann der Grunge zu uns herüber, welcher sich in Amerika seit den mittleren 80ern verbreitete. Somit galt nun auch ein eher schmutzig-rockiger Song wie «Black Hole Sun» von Soundgarden als Sommerhit – der einen zwar nicht an den Strand lockte, aber vielleicht die unerträgliche Hitze des Hochsommers erleichterte.

Ebenfalls in den 90ern machte eine Band namens «Corona» – der Name ist nicht so gut gealtert – mit dem Song «The Rhythm of the Night» (1995) auf sich aufmerksam. Dieser wurde in den kommenden Jahren immer wieder gecovert und neu erfunden. Beispielsweise 2019 von den Black Eyed Peas in Zusammenarbeit mit J Balmo unter dem Namen «Ritmo (Bad Boys For Life)».

Mittanzen konnte man trotzdem und eindeutig am besten mit «Macarena» (1993) von Los del Rio. Seither macht der Song gute Stimmung, regt zum Mitmachen an und sorgt auch 2021 noch für schlimme Ohrwürmer.

Dragostea Din Tei in den 00ern

Die 2000er: als die Gürtellinie im wahrsten Sinne des Wortes immer tiefer anzusetzen war. Angesagt waren Hüfthosen, Röcke über Jeans und verruchte Klänge in den Charts: «Sex Bomb» (2000) von Mousse T, «Oops I Did It Again» (2000) von Britney Spears oder «Candy Shop» (2005) von 50 Cent wählte die Schweiz in ihre Hitparade.

Und wie beschämend ist es, dass ausgerechnet «Schnappi, das kleine Krokodil» (2004) acht Wochen lang den ersten Platz der Schweizer Single-Charts besetzte. Dann doch lieber der Elektro-Sound in «Sandstorm» (2009) von Darude. Aber Achtung, der hyperaktive Song ist nicht zu empfehlen für leicht stressbare Personen.

Ein Lied, das heute ganz bestimmt für eine Tanz-Challenge auf den sozialen Medien sorgen würde und schon im Veröffentlichungsjahr 2003 die Nation entzweite, ist «Dragostea Din Tei» von O-Zone. Und los geht: «Noch mehr hii, noch mehr huu, noch mehr hoo, noch mehr haahaa.»

Nossa, nossa in den 2010ern

So lange ist das ja noch gar nicht her. Ab 2010 lief das «Party Rock Anthem» von LMFAO in den Basler Clubs rauf und runter, «Blurred Lines» von Robin Thicke schrillte durch die Kopfhörer, und «Tage wie diese» von den Toten Hosen stimmte so manchen an warmen Sommerabenden sentimental.

Beliebt war auch das Latin-Reggaeton-Genre mit dem Megahit «Despacito» von Luis Fonsi und Daddy Yankee. Daran kam nun wirklich niemand vorbei. Und zu was haben die Teens und Twens vor zehn Jahren gekreischt und getanzt? Ja, zu «Ai Se Eu Te Pego» des Brasilianers Michel Teló.

Das neue Jahrzehnt ist noch nicht alt, und es werden noch einige Hits wie «Jerusalema» folgen, die die Schweiz in Tanzlaune versetzen. Welche das sein werden, werden wir dann noch sehen – und hören. Und welcher Sommerhit die 2020er-Jahre am besten beschreibt, bestimmen dann die Musikfans der kommenden Jahrzehnte rückblickend.

