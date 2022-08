Rasante Zunahme – Jedes Jahr werden über 100’000 Pillen danach verkauft Junge Frauen verhüten zunehmend natürlich. Im Notfall greifen sie aber auf die Chemiebombe zurück. Fabienne Riklin

Frauen sind gegenüber der hormonellen Verhütung zunehmend skeptisch. Das Kondom ist daher heute das Verhütungsmittel der ersten Wahl. Doch es fehlen Alternativen. Foto: Getty

Nach der Street Parade war die Pille danach besonders begehrt: «Wir brauchten doppelt so viele Notfallkontrazeptionen wie an anderen Wochenenden», sagt Leo Grossrubatscher von der Dr. Andres Apotheke am Zürcher Stadelhofen. Doch nicht nur die Technoparty lässt die Verkäufe hochschnellen. «Innert zehn Jahren hat sich die Nachfrage mehr als verdreifacht», sagt Grossrubatscher.