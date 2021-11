Laufen rund um die Uhr – Jedes fünfte Basler Schulkind ist fettleibig – das soll sich ändern Ein Laufband, das nie stillsteht, und eine Spenden-App, die Schritte zählt: Mit verschiedenen Aktionen will die Stiftung Swisskids das Problem lösen und gleichzeitig einen Weltrekord knacken. Karoline Edrich

Die Kampagne «Walk + Give» will die Basler Schüler zu mehr Bewegung animieren und so Fettleibigkeit reduzieren.

Basel hält einen traurigen Schweizer Rekord: Laut einer Studie der Gesundheitsförderung Schweiz leben hier die dicksten Kinder der ganzen Schweiz – ungefähr jeder fünfte Basler Schüler ist laut der Untersuchung fettleibig. Mit der Kampagne «Walk + Give» will die Stiftung Swisskids mit Sitz in Basel dies ändern und gleichzeitig einen Weltrekord knacken.

Der Startschuss für das Projekt ist für den April 2022 geplant. Die Kampagne ist ambitioniert und noch längst nicht auf der Zielgeraden: Zum einen soll eine App lanciert werden, mit der sich Schritte in Spenden ummünzen lassen. Zum anderen will man im April ein Laufband in Basel aufbauen, das für 365 Tage rund um die Uhr durchlaufen soll. Das Ganze soll via Livestream öffentlich gemacht werden – ein Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde» wird angestrebt. Zudem ist unter anderem von einer TV-Show, einem Gottesdienst auf dem Laufband und Jonglierwettbewerben die Rede. Inwiefern und wann sich die Pläne der Organisatoren umsetzen lassen, steht allerdings noch in den Sternen.