Kahlschlag bei Santhera – Jeder Zweite muss gehen Das Baselbieter Biopharmaunternehmen mit Sitz in Pratteln kämpft ums Überleben. Die Leitung setzt nun alle Hoffnungen auf ein Mittel gegen Muskelschwund. Kurt Tschan

Dario Eklund muss bei Santhera bereits nach elf Monaten schwierige Entscheide treffen und den Personalbestand drastisch reduzieren. zVg

Santhera-CEO Dario Eklund spricht in einer Mitteilung von «schwierigen Entscheidungen». Bedauerlicherweise müsse man sich von vielen «unserer geschätzten Kollegen» verabschieden. Konkret baut der frühere Vifor-Manager mehr als jede zweite Stelle ab. Unter dem Strich müssen über 50 Beschäftigte das Unternehmen, das seinen Hauptsitz an der Hohenrainstrasse in Pratteln hat, verlassen. Nur 47 Vollzeitstellen sollen erhalten bleiben.

«Wir evaluieren derzeit sämtliche Optionen.» Eva Kalias, Santhera-Sprecherin

Grund für die Massenentlassung ist ein herber Rückschlag bei der Entwicklung eines Medikaments. Fast alles hing in der Vergangenheit bei Santhera von Puldysa ab. Das Mittel gegen eine seltene Muskelkrankheit hätte dem Unternehmen Einnahmen von über einer halben Milliarde Franken jährlich in den fünf wichtigsten europäischen Märkten sowie den USA einbringen sollen. Letztlich erzielte Puldysa aber die erhoffte Wirksamkeit nicht, der Traum vom grossen Geld platzte Anfang Oktober.

Santhera fokussiert sich deshalb zwangsläufig auf Vamorolone. Zuletzt hatte eine Langzeitstudie die Wirksamkeit des Medikaments bei Patienten bestätigt. Eingesetzt werden soll es bei DMD, einer neuromuskulären Erkrankung, die Muskelschwund und Schwäche zur Folge hat. Im Rahmen dieser Krankheit degenerieren Skelett- und Herzmuskulatur. Betroffen sind vor allem Buben, die spätestens im frühen Erwachsenenalter sterben. Die Erbkrankheit hat zur Folge, dass die Fähigkeit zum Gehen ohne fremde Hilfe zwischen dem 6. und 13. Altersjahr verloren geht.

Sind die Ergebnisse aus einer Langzeitstudie positiv, soll das Zulassungsverfahren in den USA in einem Jahr eingereicht werden. Markteinführung wäre 2022. Das erwartete Potenzial liegt ebenfalls bei 500 Millionen Franken Umsatz pro Jahr in den grossen europäischen Märkten und den USA.

Vorerst kämpft Santhera aber ums Überleben. Mit dem Personalabbau können zwar die Kosten um jährlich zehn Millionen Franken gesenkt werden. Die Restrukturierung kostet aber einmalig drei Millionen. Die Liquidität ist – Stand jetzt – noch bis Mitte des nächsten Jahres gesichert. Dann braucht es wieder frisches Kapital, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Wegzug aus Pratteln?

Betroffen vom Abbau sind praktisch alle Abteilungen und Funktionen ausserhalb der USA, die nicht in einem Zusammenhang mit Vamorolone und anderen Pipeline-Produkten stehen, wie Santhera-Sprecherin Eva Kalias bestätigt. Santhera beschäftigt nach eigenen Angaben «viele hochqualifizierte Mitarbeitende». Diese stammen nicht selten aus anderen Ländern. Nicht mehr an Bord ist auch Kristina Sjöblom Nygren, die für den medizinischen Bereich bei Santhera und die Entwicklung verantwortlich war. Wer sie ersetzen wird, ist vorerst noch unklar.

Unklar ist auch, ob Pratteln als Standort Bestand hat. «Wir evaluieren derzeit sämtliche Optionen, die ein Kosteneinsparungspotenzial haben», sagt sie. Dazu gehörten auch die Büroräumlichkeiten in Pratteln, welche auf absehbare Zeit kaum ausgelastet sein dürften.

Mitte Jahr hatte die Basler Basilea den Umzug des Firmensitzes von Basel nach Allschwil bekanntgegeben. Ähnliches könnte auch für Santhera infrage kommen, da das Unternehmen bereits mit dem dort ansässigen Unternehmen Idorsia in Form von Lizenzvereinbarungen in geschäftlichen Verbindungen steht und Baselink für Pharma-Firmen zum Lifescience-Mekka des Baselbiets werden soll.

Die Börse reagierte auf die Nachricht aus Pratteln ungnädig. Die Aktien verloren über fünf Prozent an Wert. Seit Anfang Jahr liegt das Minus bei über 75 Prozent.