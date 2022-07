Verschuldung in der Schweiz – Jeder zweite Haushalt ist verschuldet In der Schweiz war im Jahr 2020 jeder zweite Haushalt auf mindestens eine Art verschuldet. Weit verbreitet sind nebst Fahrzeugleasing und Hypotheken auch Zahlungsrückstände.

Viele Menschen in der Schweiz sind verschuldet. Im Jahr 2020 lebte 42,9 Prozent der Bevölkerung in einem Haushalt, in dem es mindestens eine Art von Verschuldung gab. In 7 Prozent der Haushalte häuften sich sogar drei oder noch mehr Schuldenarten an, wie aus einer Erhebung des Bundesamtes für Statistik hervorgeht.

Laut den am Montag vom BFS veröffentlichten Zahlen gibt es in 15,5 Prozent der Haushalte mindestens ein geleastes Auto. Damit ist das Fahrzeugleasing – vor den Zahlungsrückständen (14,9%) – in der Schweiz die häufigste Schuldenart.

Abo Verschuldung in der Schweiz In diesen Gemeinden leben am meisten Schuldnerinnen und Schuldner Auf Platz drei folgten gemäss der Mitteilung die Hypotheken (mit Ausnahme von Hypotheken auf dem Hauptwohnsitz). Sie gibt es in 12,1 Prozent der Haushalte, gefolgt von Verschuldung bei der Familie und Freunden (8,4%) und Ratenzahlungen (6,8%). Weitere Schuldenarten sind zudem Klein- oder Konsumkredite, Kontoüberziehungen oder unbezahlte Kreditkartenrechnungen. Rechnet man alle Schuldenarten zusammen, sind demnach zwei von fünf Haushalten (42,9%) auf die eine oder andere Art verschuldet. Zahlungsrückstände in gut 15 Prozent der Haushalte Fast jeder Sechste hat zudem im Berichtsjahr 2020 in einem Haushalt gelebt, in dem Rechnungen – etwa für die Miete oder laufende Kosten wie Strom und Gas, Krankenkassen oder Steuern – nicht rechtzeitig bezahlt wurden. Am wenigsten bezahlt wurden dabei die Steuerrechnungen und Krankenkassenprämien: 7,5 Prozent der Bevölkerung zahlte die Steuern zu spät, 5,5 Prozent die Krankenkassenprämien.

Wie man seine Schulden in den Griff kriegt Abo Junge mit Geldsorgen Verschuldet, betrieben – wie Fatma ihre Finanzen in den Griff bekam Abo Grösstes Verschuldungsrisiko Wie sich Steuerschulden vermeiden liessen Abo Drohung mit Betreibung Brief von Inkassofirma – «ernst nehmen, aber keine Angst haben» Auffällig war die Alters- und soziodemographische Verteilung der Menschen mit Zahlungsrückständen: Je älter jemand ist, desto seltener ist er im Verzug mit seinen Zahlungen, wie aus den Daten hervorgeht. Ausserdem haben auch Menschen mit höherem Bildungsstand weniger oft Schulden. Dazu kommt – wenig verwunderlich – dass es in Haushalten mit einem höheren Einkommen auch weniger oft Zahlungsverzögerungen gibt. Auf der anderen Seite waren Haushalte mit Kindern überdurchschnittlich oft betroffen. Dort hatte beinahe jeder fünfte (18%) einen Zahlungsrückstand auf dem Konto. Bei den Alleinerziehenden Elternteilen wiesen sogar fast ein Viertel Zahlungsrückstände auf. Junge häufen Schulden an Bei denjenigen, bei denen sich mindestens drei verschiedene Schuldenarten angehäuft haben, sind demnach die jüngeren Generationen zwischen 18 und 24 besonders oft vertreten. Von ihnen lebt mehr als jeder Neunte in einem Haushalt, in dem sich mindestens drei Arten von Schulden angehäuft haben.

Noch mehr Schuldenarten haben laut der Erhebung nur Menschen ohne Erwerbsarbeit (15,9%) und solche, die laut dem Bundesamt für Statistik in die Gruppe der «Personen mit materiellen Entbehrungen» gehören, also arm sind.

Die erhobenen Zahlen stammen aus der Erhebung SILC (Statistics on Income and Living Conditions), die europaweit durchgeführt wird. Sie beziehen sich auf die Zeit vor der Coronapandemie.

