Pendelverkehr nimmt stetig zu – Jeder vierte Lörracher arbeitet in Basel Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft ziehen immer mehr Erwerbstätige aus dem grenznahen Ausland an. Dorothea Gängel

Der Weg nach Basel zur Arbeit zahlt sich für viele Deutsche aus. Foto: Roland Schmid

In den Landkreisen Lörrach und Waldshut leben derzeit 36’500 Menschen, die täglich zur Arbeit in die Schweiz fahren. Das heisst, dass in beiden Landkreisen jede fünfte Person im erwerbsfähigen Alter Grenzgänger ist. An der Spitze der Kommunen aus dem Landkreis Lörrach steht Grenzach-Wyhlen mit einem Grenzgängeranteil von 35 Prozent, gefolgt von Weil am Rhein (26), Lörrach (25,5) und Rheinfelden (24,6). Rund 50 Prozent der im Landkreis Lörrach lebenden Grenzgänger pendeln in den Kanton Basel-Stadt, rund 30 Prozent in den Kanton Basel-Land. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich im Wesentlichen auf die Kantone Zürich und Aargau. Hingegen ist der bevorzugte Zielkanton der Pendler aus Waldshut mit 51 Prozent der Aargau, nach Basel-Stadt und -Land zieht es 7 Prozent. Der kurze, pandemiebedingte Einbruch der Zahlen hat sich inzwischen wieder nivelliert.