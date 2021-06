Wie Erzählcafés funktionieren – Jeder Mensch ist es wert, gehört zu werden Aus dem eigenen Leben berichten, in Ichform, während Fremde zuhören. Und dann den Ball weiterspielen. Die anderen sprechen lassen und selber aufmerksam die Ohren spitzen. Vivana Zanetti

Die Erzählcafé-Tage fanden dieses Jahr zum ersten Mal in der ganzen Schweiz statt. Das Ziel war, das Format bekannt zu machen. Foto: Kathrin Schulthess

«Wenn ich jetzt zurückblicke, schien dieser Sommer ewig zu dauern. Und wenn ich die Wahl hätte, ich würde immer dort sein wollen. Es waren die besten Tage meines Lebens», singt Bryan Adams in seinem Hit Summer of ’69. «Was ist Ihr Summer of ’69?», fragt Kerstin Rödiger, die das Erzählcafé im Begegnungszentrum Cura in Basel moderiert. In den Köpfen der Teilnehmenden beginnt es zu rattern. Man fängt an, sich zu erinnern – es fühlt sich an, als würde hart gewordene Gehirnmasse mit ein bisschen Anstrengung plötzlich aufgelockert und wieder geschmeidig.