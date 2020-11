Langzeitverläufe bei Covid-19 – Jeder Fünfte spürt nach sechs Monaten Folgen der Corona-Ansteckung Die Häufigkeit von Spätfolgen einer Coronavirus-Infektion wurde wahrscheinlich unterschätzt. Zu diesem Schluss kommt eine vorläufige Auswertung der Universität Zürich mit über hundert Covid-Patienten der ersten Welle. Felix Straumann

Ein Teil der Langzeitbetroffenen klagt auch nach Monaten über grosse Müdigkeit und Erschöpfung. Foto: Plainpicture

Befürchtungen wurden schnell laut. Bald folgten beunruhigende Berichte von Schicksalen in den Medien. Die Rede ist vom «Post-Covid-Syndrom», im englischsprachigen Raum auch «Long Covid» genannt: den Spätfolgen einer Infektion mit Sars-CoV-2. Es trifft Patienten mit einem schweren Verlauf wie den kerngesunden 65-jährigen Wolfgang Gerteisen, der drei Monate auf die Intensivstation musste (siehe Box). Doch auch jüngere Patienten und solche mit ursprünglich milden Verläufen bleiben nicht verschont. Sie sind ein wichtiges Argument dafür, die Ansteckungszahlen tief zu halten.

Harte Zahlen zur Häufigkeit solcher Langzeitverläufe und Spätfolgen existieren bis heute kaum. Es gibt vor allem kleine Studien, oft zu spezialisierten Patientengruppen, mit beschränkter Aussagekraft. Ausserdem ist die Pandemie noch zu wenig alt dafür, Langzeitfolgen wirklich zu kennen.

Noch nicht zur Normalität zurückgekehrt

In der Schweiz ist das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich daran, mehr Klarheit zu schaffen. Erste Resultate einer entsprechenden Untersuchung liegen dieser Zeitung vor. Demnach zeigt eine eingehende Befragung von 105 Covid-19-Patienten nach sechs Monaten, dass erst 77 Prozent vollständig genesen sind. 22 Prozent geben an, noch nicht zur Normalität zurückgekehrt zu sein. Eine Person fühlte sich immer noch gleich schlecht wie am Anfang der Erkrankung, einer weiteren Person ging es sogar schlechter.

Die Zürcher Forscher finden damit einen viel höheren Anteil an Long-Covid-Fällen als andere Studien. Ihre Daten sind noch nicht veröffentlicht und sollten deshalb zurückhaltend beurteilt werden. Nichtsdestotrotz deuten sie darauf hin, dass die Häufigkeit von belastenden Langzeitfolgen bis jetzt eher unterschätzt wurde.

Albträume im künstlichen Koma Infos einblenden Das Schicksal von Wolfgang Gerteisen ist ein krasses Beispiel eines Covid-19-Langzeitverlaufs, wie er zum Glück selten sein dürfte. Seine Frau, Constanze Jacke, hat deswegen im September die Selbsthilfegruppe «Leben mit Corona» initiiert, um Betroffene, Angehörige und Fachleute zu vernetzen. Zurzeit hat der Verein erst knapp zwanzig Mitglieder. «Wir sind noch im Aufbau», sagt sie. Wolfgang Gerteisen als sportlich zu bezeichnen, ist eigentlich eine Untertreibung. Der 65-Jährige hat Sportwissenschaften studiert, war in jungen Jahren Leistungssportler als Delta- und Gleitschirmpilot und trieb auch danach täglich Ausdauersport: Jogging, Langlauf, Segeln, Skifahren, Mountainbiken. Doch dann erwischte ihn das Coronavirus. Mitte März ging es los mit Fieber, Husten, «das ganze Programm», wie er sagt. Für ihn, der noch nie wirklich krank gewesen war, kam dies wie «ein Blitz aus heiterem Himmel». «Das Coronavirus hat mich traumatisiert.» Wolfgang Gerteisen, «Long Covid»-Patient Wolfgang Gerteisen und Constanze Jacke wurden beide positiv auf Corona getestet. Doch während seine Frau schnell wieder auf den Beinen war, verschlechterte sich sein Zustand rasant. Er bekam Atemnot und musste ins Spital. Dann auf die Intensivstation, wo er ins künstliche Koma versetzt und beatmet wurde. Einen Monat lang. Nach dem Aufwachen war es nicht vorbei. Sechs Lungenentzündungen – ausgelöst durch Spitalkeime – zwangen ihn, nochmals zwei Monate auf der Intensivstation zu bleiben. Hinzu kam ein Nierenversagen, ob durch Corona oder die anderen Infektionen, weiss Gerteisen nicht. Die Ärzte hatten ihn so gut wie aufgegeben. Doch Wolfgang Gerteisen schaffte es – wohl auch, weil er vor der Erkrankung körperlich so fit war. Nach dem Spital folgten zwei Monate in einer Rehabilitationsklinik. Seit Mitte August ist er wieder zu Hause. «Es geht mittelprächtig», sagt er. Seine Leistungsfähigkeit liege bei etwa 50 Prozent. «Covid ist so weit besiegt, ich habe aber immer noch Atembeschwerden und Husten, Joggen geht nicht.» Sein Ziel sei 90 Prozent Leistungsfähigkeit im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Am schlimmsten war für ihn die Zeit nach dem Aufwachen im Spital. «Ich war völlig hilflos.» Er musste alles wieder lernen: schlucken, Schuhe binden. Hinzu kamen die Rückschläge mit zusätzlichen Infektionen. Vor allem plagt ihn bis heute die Erinnerung an die wiederkehrenden Albträume, die er während des künstlichen Komas hatte. «Das Coronavirus hat mich traumatisiert», erzählt er. (fes)

Die Studie unter der Leitung des Epidemiologen Milo Puhan möchte bis zu 800 Personen aus dem Kanton Zürich untersuchen, die während der ersten Welle positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden (PCR). Bei den bis jetzt ausgewerteten Teilnehmern litten die meisten an Covid-Symptomen (92 Prozent), ein Viertel war hospitalisiert. «Wir sehen in unserer Studie das ganze Spektrum an Erkrankungen von asymptomatisch über mild bis schwer», erklärt Tala Ballouz, welche die Studie an der Universität Zürich koordiniert. Im Durchschnitt dauerten die Beschwerden etwa 20 Tage ab der Diagnose. Die Unterschiede waren jedoch gross, das Spektrum reichte von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen oder Monaten.

«Den Betroffenen geht es deutlich weniger gut als vor der Covid-Erkrankung.» Tala Ballouz, Universität Zürich

Von den 23 Betroffenen, die sich auch nach einem halben Jahr nicht gesund fühlten, waren sechs oft müde und erschöpft, so stark, wie sie dies vor Covid-19 nicht kannten. Zwei Teilnehmer litten immer noch an Geschmacksverlust und zwei weitere an Gelenkschmerzen, die sie einschränken. Die restlichen dreizehn Patienten machten bei der Befragung keine Angaben zu den Symptomen. «Die Beeinträchtigungen sind nicht bei allen Teilnehmern schwerwiegend», sagt Ballouz. «Aber es geht den Betroffenen deutlich weniger gut als vor der Covid-Erkrankung.» Insgesamt waren die Personen mit Long Covid im Vergleich zu den genesenen Teilnehmern älter (durchschnittlich 58 statt 43 Jahre), eher weiblich (60 statt 47 Prozent) und häufiger hospitalisiert (35 statt 25 Prozent). Zum Zeitpunkt der Infektion war der Schweregrad der Symptome in beiden Gruppen im Durchschnitt gleich.

Andere Forscher kommen auf tiefere Zahlen

Die Forscher von der Universität Zürich sind zudem seit August dabei, zusätzlich 1200 positiv getestete Personen in regelmässigen Abständen zu befragen, um die Bandbreite des Krankheitsverlaufs besser zu erfassen. Die ganze Studie ist Teil des Forschungsprogramms «Corona Immunitas» der Swiss School of Public Health (SSPH+), das neben der Sars-CoV-2-Immunität auch die Folgen der Pandemie für die Schweizer Bevölkerung untersucht.

Andere Forscher, insbesondere aus Grossbritannien, finden tiefere Häufigkeiten als die Zürcher Studie. In einem Bericht für das britische Parlament gingen Autoren um Trisha Greenhalgh von der University of Oxford beispielsweise davon aus, dass 10 bis 20 Prozent der Infizierten zwar nach drei Wochen immer noch Symptome haben. Nach zwölf Wochen sei jedoch nur ein Prozent «immer noch deutlich krank», schreiben die Wissenschaftler. Die Langzeitsymptome, die der Bericht aufzählt, reichen von Husten und Atemlosigkeit über Müdigkeit, Fieber, Halsschmerzen, Brustschmerzen, geistige Ermüdung, Muskelschmerzen, Angst oder Depression und Hautausschläge bis Durchfall. Relativ selten seien Patienten mit Komplikationen durch Blutgerinnsel wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und Venenthrombose.

«Betroffene merken in der Regel sehr deutlich, wenn ihre Symptome mit der Coronavirus-Infektion zusammenhängen.» Tala Ballouz, Universität Zürich

Eine Ende Oktober auf «medRxiv» veröffentlichte, noch nicht von Experten begutachtete Studie von Forschern des King’s College in London kommt auf ähnliche Zahlen. Nach einem Monat haben demnach noch 13,3 Prozent dieser Probanden Symptome, nach zwei Monaten 4,5 Prozent. Nach zwölf Wochen sind es dann 2,3 Prozent Betroffene. Die Resultate stammen aus einer Analyse der Daten von 4182 Covid-19-Patienten, die positiv getestet waren (PCR) und ihre Symptome in einer App protokolliert hatten. Infizierte ohne Symptome waren nicht in der Studie. Am häufigsten berichtet wurde von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit und Riechstörungen. Mit zunehmendem Alter, zunehmendem BMI und weiblichem Geschlecht war ein langer Verlauf wahrscheinlicher.

Eher schwerere Fälle unter den Studienteilnehmern

Den Zürcher Forschern ist bewusst, dass ihre Resultate im Vergleich hoch sind: «Der Anteil der Betroffenen mit Langzeitsymptomen, den wir gefunden haben, ist beträchtlich», sagt die Infektiologin und Epidemiologin Tala Ballouz. Sie unterstreicht, dass es sich erst um vorläufige Resultate handle. Die bisher ausgewerteten Teilnehmer wurden zwischen dem 28. Februar und dem 4. April diagnostiziert. «In den ersten Wochen der Pandemie wurden hauptsächlich Risikogruppen und schwerere Fälle getestet. Es ist wahrscheinlich, dass wir dadurch auch eher schwerere Fälle unter unseren Studienteilnehmern haben», sagt sie. Wegen der zufälligen Auswahl der angefragten Teilnehmer habe man jedoch eine repräsentative Stichprobe aus der Bevölkerung. Das ist bei anderen Untersuchungen wie der App-Studie nicht der Fall.

Ein anderer Punkt: Die Daten wurden per Onlinefragebogen erfasst. Obwohl die Betroffenen einen positiven Corona-Test hatten, ist nicht auszuschliessen, dass die Symptome auch andere Ursachen haben oder von den Patienten falsch eingeordnet werden. Ballouz geht allerdings davon aus, dass die Angaben der Teilnehmer mehrheitlich korrekt sind: «Betroffene merken in der Regel sehr deutlich, wenn ihre Symptome mit der Coronavirus-Infektion zusammenhängen», sagt Ballouz. Der weitere Verlauf der Studie wird zeigen, inwieweit sich die Zahlen bestätigen lassen.

Wegen Covid altern Rekruten im Leistungstest um 15 Jahre

Klar ist, dass selbst junge, gesunde Menschen die Krankheit nicht einfach wegstecken. Das zeigt die Untersuchung eines Corona-Ausbruchs von März bis Mai in der Rekrutenschule in Airolo (im Fachjournal «Eurosurveillance»). Ein Fünftel der 199 infizierten Soldaten hatte durchschnittlich fünf Wochen nach der Diagnose immer noch eine reduzierte maximale Sauerstoffkapazität, sagt der damalige Truppenarzt und Studienverantwortliche Jeremy Deuel. Obwohl fast alle einen milden Covid-Verlauf hatten, sank der Wert in einem einfachen Ausdauertest um 10 Prozent im Vergleich zum Beginn der Rekrutenschule. Wegen des Trainings hätte der Wert eigentlich über dem Anfangswert liegen müssen. «Die Veränderung entspricht etwa einer Alterung um fünfzehn Jahre», sagt Deuel, der an der University of Cambridge forscht. «Eine schwere Grippe hat einen ähnlichen Effekt.» Ob sich die ehemaligen Rekruten inzwischen alle erholt haben, weiss Deuel nicht. Zurzeit werde darüber nachgedacht, die Betroffenen erneut zu testen.