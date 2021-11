Vor der vierten Welle – Jeder fünfte Pflegende ist immer noch ungeimpft In den hiesigen Spitälern sind rund 80 Prozent des Personals geimpft, in den Pflegeheimen nur etwas über 70 Prozent. Gewerkschafter ärgern sich darüber, dass die Zahlen publik werden: Es handle sich hierbei um «persönliche Daten». Leif Simonsen Simon Erlanger

Ärzte und Pflegende der regionalen Spitäler (hier im Kantonsspital Baselland) müssen sich auf verstärkte Massnahmen, nicht aber auf eine Impfpflicht einstellen. Foto: Alex Kühni

Die Spitäler in der Region bereiten sich auf die vierte Covid-19-Welle vor. In den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl der Corona-Patienten am Basler Unispital kontinuierlich angestiegen. An vorderster Front befinden sich die Pflegenden. Nicolas Drechsler, Sprecher des Unispitals, sagt, sie seien «nach eineinhalb Jahren Covid einfach nur müde».

Wie sich jetzt zeigt, ist ein wesentlicher Teil der Pflegenden aber selber nicht gewillt, die Pandemie mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die eindringlichen Aufrufe der Behörden, sich gerade in der Gesundheitsbranche impfen zu lassen, haben nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Die Impfquote des Pflegepersonals liegt im Basler Unispital bei «etwas über 80 Prozent», wie Drechsler sagt. Im Kantonsspital Baselland (KSBL) sind immerhin 85 Prozent genesen oder geimpft, im Claraspital 83 Prozent geimpft. Das Bethesda kommt in einer internen Umfrage zum Ergebnis, dass «mindestens» 76 Prozent geimpft sind – hier fehlt allerdings die Rückmeldung von 15 Prozent der Mitarbeitenden.