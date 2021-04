Zwei Jahre nach dem Brand – Jeder brüstet sich mit Spenden für die Notre-Dame Der gewaltige Wiederaufbau der weltberühmten Kathedrale ist in vollem Gange. Unternehmen werben mit ihrer Kollaboration, Politiker bringen sich in Position und Waldbesitzer spenden ihre schönsten Bäume. Joseph Hanimann

Sie versprechen die Fertigstellung bis 2024: Präsident Macron (l.) und der pensionierte Armeegeneral und Kapitän der ganzen Operation, Jean-Louis Georgelin. Foto: Ian Langsdon (Keystone)

Künftige Generationen werden vielleicht rückblickend in der Zeitspanne zwischen dem Wiederaufbau der Dresdener Frauenkirche und der Restaurierung der Pariser Notre-Dame die Stichdaten einer neuen Denkmalkultur sehen. Sorgfältiges Aufschichten, Stein auf Stein, mit den durchnummerierten erhaltenen Relikten, über ein halbes Jahrhundert nach der Zerstörung in Dresden. Ungläubiger und zugleich tatentschlossener Kniefall vor dem Verlorenen, noch unter dem Schock der Katastrophe in Paris. Und in beiden Fällen nicht das geringste Ansinnen, bei der Wiederinstandsetzung am beschädigten Gebäude etwas architektonisch besser zu machen – oder technisch klüger.