Prävention bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Jeden Tag ein Aspirin? Besser nicht! Aspirin gilt als harmloser Blutverdünner. Doch Experten warnen. Werner Bartens

Allenfalls geringer Nutzen von niedrig dosiertem Aspirin , um Herz -K reislauf -E rkrankungen zu verhindern . Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Der Name klingt harmlos, fast putzig: Baby-Aspirin. Gemeint ist damit eine niedrige Dosierung des Medikamentenklassikers, der bereits 1897 bei der Firma Bayer in Elberfeld (heute Wuppertal) das erste Mal synthetisiert wurde. In einer geringen Konzentration zwischen 75 und 150 Milligramm, so die millionenfach geübte Praxis, hilft Aspirin zwar kaum gegen Schmerzen, verdünnt aber das Blut und verhindert, dass Arterien verstopfen. Mit der täglichen Pille kann Herzinfarkt und Schlaganfall vorgebeugt werden.

In den USA ist die Dosis von 81 Milligramm zur Prävention gebräuchlich, in Deutschland kommt das Allround-Arzneimittel zumeist als Aspirin 100 über die Lippen. Dies könnte sich jedoch ändern, denn eine Expertenkommission weist auf die Blutungsgefahr hin und warnt, dass der mögliche Schaden den Nutzen übersteigen könnte. Ärzte sollten nicht mehr routinemässig Aspirin vorbeugend empfehlen, so die United States Preventive Services Task Force (USPSTF), bekannt für medizinische Empfehlungen, die unabhängig von der Pharmaindustrie sind.