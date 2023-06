Eva Herzog will Ständerätin bleiben – «Jede Wahl muss man ernst nehmen, ich habe meine Erfahrungen gemacht» Dass die SP-Politikerin ihren Sitz verteidigen kann, scheint nahezu sicher. Herzog will die Sache dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ihr Thema: Die urbane Schweiz. Oliver Sterchi

Wurde 2019 erstmals in den Ständerat gewählt: Eva Herzog. Foto: Pino Covino

Eva Herzog schaut etwas verdutzt in die Runde. Ob sie, die unbestrittene Favoritin, keine Angst habe, die Wahlen im Herbst auf die allzu leichte Schulter zu nehmen, will die BaZ von ihr wissen. Herzog schüttelt den Kopf und sagt: «Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe. Jede Wahl muss man ernst nehmen, ich habe meine Erfahrungen gemacht.»

In der Tat. Im vergangenen Dezember verpasste Herzog die Wahl in den Bundesrat, zum Verdruss der ganzen Region (so zumindest liess sich tout Bâle öffentlich zitieren). Es wäre die Krönung einer sozialdemokratischen Politkarriere gewesen, die zu Beginn der Nullerjahre im Verfassungsrat begann und Eva Herzog vom Kantonsparlament über die Basler Regierung bis in den Ständerat führte.

Nun also weitere vier Jahre im «Stöckli» statt im Bundesratszimmer. Herzog ist fest entschlossen, am 22. Oktober ihren Sitz in der kleinen Kammer zu verteidigen. Am Freitagvormittag hat die promovierte Historikerin zum Wahlkampfauftakt in einem der modernsten Basler Stadtteile geladen, der Westfeld-Überbauung beim Felix-Platter-Spital.

«Mehr Basel in Bern»

Vor versammelter Journalistenrunde spricht Eva Herzog über ihre Kernthemen, die sie in der nächsten Legislatur gern verstärkt anpacken würde. Ihr Motto: «Mehr Basel in Bern». Städtische Anliegen sollen vermehrt gehört werden im Bundesparlament. «Dieser Slogan liegt mir wirklich am Herzen, er bringt es auf den Punkt.»

Es gelte, endlich mit dem «vergangenheitsbezogenen Narrativ» der idyllischen Land-Schweiz aufzuräumen. Sie wolle keine «Gräben» zwischen Stadt und Land aufmachen, so Herzog. Aber: «Die fortschrittlichen Kräfte müssen sich gegen dieses Narrativ wehren. 75 Prozent der Menschen in diesem Land leben in städtischen Räumen.» Das Urbane solle auch in der Schweiz als «positiver Wert» gewürdigt werden.

Bei der Aufwertung der Städte gehe es indes keineswegs um ein «Ziel an sich», sondern um die Implementierung einer «zukunftsgerichteten Politik», vor allem in den Bereichen Klima, Energie, Gesundheit, Gleichstellung und Europa. Herzog schwebt ein «Haus der Städte» in Bern vor – eine Idee, die sie bereits kurz nach ihrer gescheiterten Wahl in den Bundesrat lanciert hatte. Sie sei dazu in Kontakt mit dem Städteverband. Man sei noch auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie in der Bundesstadt.

Weniger Basel im Nationalrat

Herzog will «mehr Basel» in Bern. Allerdings verliert der Stadtkanton aus demographischen Gründen einen Sitz im Nationalrat und entsendet künftig nur noch vier Vertreterinnen und Vertreter in die grosse Kammer. Sie sei sich dessen bewusst, sagt die Sozialdemokratin am Freitagmorgen auf Nachfrage. «Das ist ein grosses Problem.»

Um staatspolitische Reformen – zum Beispiel die Aufwertung der beiden Basel zu Vollkantonen – komme man nicht umhin, auch wenn Eva Herzog diesbezüglich die Erwartungen dämpft: «Kleine Kantone werden kaum freiwillig Macht abgeben.»

Gleichwohl sei es «keineswegs egal», wer Basel-Stadt im Ständerat repräsentiere. «Ich habe andere Inhalte als meine Konkurrenten», so Herzog mit Blick auf ihre beiden Herausforderer Balz Herter (Mitte) und Pascal Messerli (SVP). Das dürfte im Fall der SVP auch und vor allem auf das Europa-Dossier zutreffen. Bei diesem Endlos-Thema fordert Herzog vom Bundesrat, endlich einen Gang hochzuschalten. «Ich will optimistisch bleiben, weil unsere Zukunft in Europa liegt.»

Dass Eva Herzogs Zukunft im Ständerat liegt, scheint nahezu sicher. Aber in der Politik weiss man nie. Das musste die Sozialdemokratin schon erfahren.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.