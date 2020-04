Sport in der guten Stube – Jede Menge unnützes Fussball-Wissen Mit dem Kartenspiel «Anno Domini Fussball» sind Sie nach der Corona-Pause bereit für jedes Pub-Quiz. Tilman Pauls

1995 wurde der deutsche Nationalspieler Marco Bode (Bild) in Johannesburg mit den Worten «Sie sehen ja genauso aus wie Steffi Graf» von Nelson Mandela empfangen. Keystone

Wegen einer drohenden Epidemie (nein, nicht Corona!) wird die Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen kurzfristig auf einen anderen Kontinent verlegt. Willi «Ente» Lippens fliegt vom Platz, weil er das «Ich verwarne Ihnen» des Schiedsrichters mit seinem legendären «Ich danke Sie» beantwortet. Und der Italiener Luciano Re Cecconi wird erschossen, weil er in einem Juweliergeschäft zum Spass «Das ist ein Überfall» ruft.

Es gibt viel – viiiiiel! – unnützes Wissen rund um den Fussball. Und natürlich ist es komplett unmöglich, jedes Ereigniss einem Datum zuzuordnen. Doch dabei geht es beim Spiel «Anno Domini» auch gar nicht. Die Teilnehmer müssen nur versuchen, die verschiedenen Meilensteine auf ihren Karten in die richtige Abfolge zu bringen.

Und wenn man sich gerade auch nicht ganz sicher ist, ob Marco Bode nun vor oder nach der WM 1994 mit den Worten «Sie sehen ja genauso aus wie Steffi Graf» von Nelson Mandela empfangen wurde; gar kein Problem. Mit einem guten Pokerface kann man einfach so tun, als kenne man alle Abstrusitäten der Geschichte auswendig, und das Gesellschaftsspiel trotzdem noch gewinnen.

Und je nachdem, wie lange die Fussball-Unterbrechung noch dauert und wie fleissig man in den kommenden Tagen spielt, desto erfolgreicher ist man in einigen Wochen bei jedem Pub-Quiz. Weil man ganz genau weiss, dass Lippens 1965 im Spiel gegen Westfalia Herne die Rote Karte sah. Dass Re Cecconi 1977 vom Besitzer des Juwelierladens aus Angst vor einem weiteren Überfall erschossen wurde. Und dass die Frauen-WM 2003 wegen der Sars-Krankheit von China in die USA verlegt wurde.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.