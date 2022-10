Augenzeuge Kurt Wyss – Jean Tinguely, der Motorenmann Alles, was er in Bewegung versetzen konnte, gefiel ihm. Der Basler Künstler wurde mit seinen Maschinenkonstruktionen weltberühmt. Wir zeigen ihn in seiner Küche. Markus Wüest

Zusammen mit dem ehemaligen Feuilleton-Chef der «Basler Zeitung», Reinhardt Stumm, war Kurt Wyss Anfang Mai 1985 zu Gast bei Jean Tinguely in dessen Haus im freiburgischen Neyruz. Stumm arbeitete an seinem Buch über den grossen Basler Künstler – der zwar in Freiburg geboren wurde, aber im Basler Gundeli-Quartier aufwuchs und hier seine Ausbildung machte.

Und Tinguely, in seinem obligaten Overall, betätigte sich dabei als Schaumschläger. Also als Rahmschläger, um ganz genau zu sein. Es braucht schon ein besonderes Vertrauensverhältnis, wenn ein hochgeachteter Künstler einem Fotografen Einblick in seine Küche gewährt. Denn sie zählt durchaus zu den intimeren Räumen, dort, wo sich zeigt, wie ein Mensch lebt, wie er ist.

Doch Jean Tinguely (1925–1991) ging noch weiter. Er gewährte Kurt Wyss und Reinhardt Stumm auch Einblick in sein Schlafzimmer, wo unter anderem ein Rennwagen stand, der einst vom legendären Jim Clark chauffiert worden war. Wir zeigen hier trotzdem lieber das Bild mit Tinguely am Mixer, weil es so vielsagend ist. Der Mann, der seine Skulpturen meist mit Motoren aller Art zum Leben erweckte, im häuslichen Umgang mit solch einer motorbetriebenen Maschine.

Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

