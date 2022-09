Doppeltorschütze beim FCB-Sieg – Jean-Kévin Augustin und die Sache mit der Ketchup-Flasche Der französische Stürmer trifft nach beinahe dreijähriger Torflaute gleich doppelt und entscheidet so für den FC Basel die Partie gegen GC (5:1). Doch was heisst das jetzt? Oliver Gut

Mit einem lockeren Lupfer verwandelt Jean-Kévin Augustin (l.) den Penalty. Sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es ist eine Geschichte, wie man sie selten erlebt. Und es geht so schnell, dass man gar nicht genau weiss, wie man das auf der Zeitachse exakt nacherzählen soll. In der Super-League-Partie zwischen dem FC Basel und dem Grasshopper Club Zürich läuft die 58. Minute, als Jean-Kévin Augustin für Andi Zeqiri eingewechselt wird. Rotblau hat bis dahin mehr vom Spiel gehabt und liegt mit 2:1 in Führung. Doch entschieden ist diese Begegnung noch nicht.