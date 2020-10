Herr Cohen, Sie leben in New York. Wie haben Sie den Lockdown in dieser schwer gebeutelten Metropole überstanden?

Ich habe versucht, positiv zu bleiben und einen Silberstreifen am Horizont zu finden. So bin ich in den letzten sieben Monaten auch Aktivitäten nachgegangen, für die ich sonst keine Zeit habe. Während des Lockdown habe ich mir das Kochen selber beigebracht, mich verstärkt mit dem klassischen Piano-Repertoire auseinandergesetzt und mein tägliches Yoga-Pensum ausgebaut.