Ich glaube, dass das erst der Anfang war. Durch Corona haben viele in der Schweiz die Vorzüge von Gig-Jobs kennen gelernt. Heimlieferungen sind ein Beispiel, international sind diese ja richtiggehend explodiert. Nun haben sich die Leute daran gewöhnt, sie werden diese Dienste weiter nutzen. Die Nachfrage ist also da. Zudem glaube ich, dass künftig noch mehr Menschen in die Gig-Industrie rutschen ( lesen Sie hier, wie Kurier Mari gutes Geld verdient hat – und jetzt aufhört ).

Weshalb?

Das sieht man zum Teil schon in den USA. Dort haben viele Menschen ihre Jobs verloren. Sie klammern sich nun an allem, was ihnen etwas Geld bringt – und werden zum Beispiel Kurier. Ähnliches geschieht in der Schweiz, wenn die Konkurse zunehmen.