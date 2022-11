Nationalrätin Daniela Schneeberger (FDP) kämpft in Bern um den Anteil der Kantone am Ertrag aus der von der OECD verlangten Ergänzungssteuer für grosse Unternehmen.

Frau Schneeberger, weshalb sollen die Steuereinkünfte, die mit der OECD-Steuerreform zusätzlich an die öffentliche Hand fliessen, möglichst an die Kantone gehen?

Kantone mit vielen grossen Unternehmen, die von der OECD-Mindeststeuer betroffen sind, werden in andere Standortfaktoren investieren, damit der Verbleib dieser Unternehmen gesichert werden kann. Unternehmen lassen sich heute in der Schweiz nieder, weil die Standortkantone im internationalen Vergleich gute Bedingungen bieten. Je grösser ihr Handlungsspielraum, desto besser können die Kantone auf Firmen zugehen. Nicht vergessen werden sollte ausserdem, dass die OECD dereinst eine Marktstaatenbesteuerung einführen könnte. Dies wird die Schweizer Standorte noch stärker treffen, denn viele der Konzerne in der Schweiz machen ihren Umsatz zu einem grossen Teil im Ausland.