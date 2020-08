FCB vor Cup-Halbfinal – Jasper van der Werffs Chance Der Defensivspezialist dürfte am Dienstag gegen Winterthur erstmals von Beginn an im Schweizer Cup für Rotblau auflaufen. Dominic Willimann

Jasper van der Werff (links) kommt im Cup-Halbfinal eine wichtige Rolle zu. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

87 Minuten waren auf der Lausanner Pontaise gespielt, da Jasper van der Werff für Taulant Xhaka eingewechselt wurde. Das war im Juni, im Cup-Viertelfinal. Und es war Van der Werffs Premiere in Rotblau in diesem Wettbewerb. 33 Minuten später durfte sich der 21-Jährige über einen erkämpften 2:1-Erfolg über die Romands und über den Einzug in die Runde der letzten vier freuen.

Dort dürfte dem Defensivspezialisten eine tragende Rolle zukommen. Da sich Eray Cömert in Quarantäne befindet und Xhaka gesperrt fehlt, sind gleich beide Positionen neu zu besetzen, auf denen sich Van der Werff besonders wohl fühlt: diejenige des Innenverteidigers und diejenige des defensiven Mittelfeldakteurs. Man darf gespannt sein, in welchem Mannschaftsteil ihn Trainer Marcel Koller am Dienstag aufstellen wird.